استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 12 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب الفلسطيني توفيق عائد فواز حسين "25 عاما" متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة زيتا شمال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الشهيد كان يقيم في قرية كفيرت غرب جنين.

واستشهد الليلة الماضية، الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من بلدة عرابة جنوبي جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال طولكرم، وذلك إثر إطلاق قوة خاصة إسرائيلية تستقل مركبة مدنية، النار بشكل مباشر صوب شابين أثناء تواجدهما داخل أحد المحال التجارية، عند مثلث "عتيل- علار- زيتا" شمال طولكرم، ما أدى لإصابتهما بجروح حرجة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهادهما.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

12/03/2024 11:37:12