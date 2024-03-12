استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب الفلسطيني توفيق عائد فواز حسين "25 عاما" متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة زيتا شمال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان، إن الشهيد كان يقيم في قرية كفيرت غرب جنين.
واستشهد الليلة الماضية، الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من بلدة عرابة جنوبي جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال طولكرم، وذلك إثر إطلاق قوة خاصة إسرائيلية تستقل مركبة مدنية، النار بشكل مباشر صوب شابين أثناء تواجدهما داخل أحد المحال التجارية، عند مثلث "عتيل- علار- زيتا" شمال طولكرم، ما أدى لإصابتهما بجروح حرجة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهادهما.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
12/03/2024 11:37:12
MENAFN12032024000117011021ID1107968297
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