إضراب مضيفي لوفتهانزا في مطار فرانكفورت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا) - أضرب مضيفو شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا في مطار فرانكفورت، فجر اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت نقابة مضيفي الطيران الألمانية "أوفو".

وبحسب شبكة"يورونيوز" الأوروبية، أكدت متحدثة باسم النقابة أن الإضراب في أكثر المطارات ازدحامَا في ألمانيا بدأ الساعة الرابعة فجر اليوم بالتوقيت المحلي ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 11 مساء.

ومن المتوقع إلغاء نحو 600 رحلة بسبب الإضراب، وفقا لشركة الطيران الوطنية، ما يؤثر على 70 ألف مسافر.

وتطالب النقابة بزيادة بنسبة 15بالمئة في الأجور، والحصول على مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة ثلاثة آلاف يورو (3280 دولارا).

والجمعة، توقف موظفو شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن العمل، بعد أن دعت نقابتان إلى إضراب لمدة يومين بسبب الأجور وظروف العمل.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

12/03/2024 11:34:50