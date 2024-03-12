إضراب مضيفي لوفتهانزا في مطار فرانكفورت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا) - أضرب مضيفو شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا في مطار فرانكفورت، فجر اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت نقابة مضيفي الطيران الألمانية "أوفو".
وبحسب شبكة"يورونيوز" الأوروبية، أكدت متحدثة باسم النقابة أن الإضراب في أكثر المطارات ازدحامَا في ألمانيا بدأ الساعة الرابعة فجر اليوم بالتوقيت المحلي ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 11 مساء.
ومن المتوقع إلغاء نحو 600 رحلة بسبب الإضراب، وفقا لشركة الطيران الوطنية، ما يؤثر على 70 ألف مسافر.
وتطالب النقابة بزيادة بنسبة 15بالمئة في الأجور، والحصول على مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة ثلاثة آلاف يورو (3280 دولارا).
والجمعة، توقف موظفو شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن العمل، بعد أن دعت نقابتان إلى إضراب لمدة يومين بسبب الأجور وظروف العمل.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
12/03/2024 11:34:50
MENAFN12032024000117011021ID1107968296
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