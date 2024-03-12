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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

3/12/2024 2:36:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 12 آذار (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن مئات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسط إجراءات وقيود مشددة على دخول المصلين.
واقتحم يوم أمس الاثنين، 275 مستعمرا الأقصى بحجة الاحتفاء بمطلع "الشهر العبري" بدعوة من جماعات الهيكل المزعوم، التي شددت على ضرورة تكثيف الاقتحامات في شهر رمضان.
ويعتزم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، إجراء زيارة استفزازية لمقر شرطة الاحتلال قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة يوم الجمعة المقبل.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
12/03/2024 11:33:32

MENAFN12032024000117011021ID1107968295

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