مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 12 آذار (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن مئات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسط إجراءات وقيود مشددة على دخول المصلين.
واقتحم يوم أمس الاثنين، 275 مستعمرا الأقصى بحجة الاحتفاء بمطلع "الشهر العبري" بدعوة من جماعات الهيكل المزعوم، التي شددت على ضرورة تكثيف الاقتحامات في شهر رمضان.
ويعتزم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، إجراء زيارة استفزازية لمقر شرطة الاحتلال قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة يوم الجمعة المقبل.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
12/03/2024 11:33:32
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