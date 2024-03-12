الجمهور يسخر من كريستيانو رونالدو

كان المهاجم الخبير لديه فرصة للتعادل بعد خطأ من حارس المرمى، ولكنه بصورة صادمة فشل في إيجاد الهدف من داخل منطقة الستة ياردات.

ولقد عبّر مشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي عن استياءهم مما حصل مدعين ان ليونيل ميسي ما كان ليضيع هكذا فرصة، متسائلين كيف يمكن لرونالدو أن يفوت فرصة من مسافة قريبة جداً.

يأتي هذا الحادث بعد استهزاء سابق من قبل المشجعين ويزيد من الانتقادات الموجهة نحو أداء رونالدو في البطولة.