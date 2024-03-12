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رونالدو يضيع أغرب فرص 2024.. والنصر خارج دوري أبطال آسيا

3/12/2024 2:33:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أحد أغرب الفرص في عام 2024، بعد إضاعة هدف محقق أمام العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا.
وتقام مباراة النصر ضد العين الإماراتي، على ملعب الأول بارك، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا (موسم 2023-2024).


وفي الدقيقة 61، وجه ساديو ماني تسديدة نحو مرمى العين، قبل أن يتصدى لها الحارس خالد عيسى، لترتد الكرة إلى كريستيانو رونالدو الذي كان في وضع انفراد تام داخل منطقة الـ6 ياردة، قبل أن يسددها بغرابة بجوار القائم الأيمن، في لقطة أثارت جنون جماهير النصر في المدرجات.


ومن المقرر أن يتأهل الفائز من النصر ضد العين الإماراتي، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليواجه الفائز من كلاسيكو الهلال ضد الاتحاد.

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