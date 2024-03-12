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برشلونة على أعتاب ضم لاعب الريال السابق

3/12/2024 2:33:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقترب برشلونة من الح صول على توقيع لاعب سابق في ريال مدريد، في الصيف المقبل، بحسب تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء.


وقالت صحيفة "سبورت"، إن برشلونة بات على أعتاب التوقيع مع ماركوس باريجو، 18 عاما، من رايو فاليكانو، على الرغم من وجود اهتمام قوي بضمه من ريال مدريد، ومناشستر سيتي.

وأشارت إلى أن باريجو يقدم مستوى مبهرا مع فاليكانو، وجذبت قدمه اليسرى انتباه العديد من كبار أوروبا، لكنه منح وعدا لمسؤولي برشلونة بالانتقال إلى البلوجرانا.

وأوضحت أن باريجو شوهد في مقر برشلونة بالفعل، ومن المتوقع أن يوقع قريبا على عقود انتقاله للبارسا.

وذكرت أن باريجو لعب في فرق الشباب بريال مدريد، لكن تم استبعاده بسبب سوء لياقته البدنية، لينفجر بعد ذلك مع فاليكانو عقب تحسن لياقته البدنية، الأمر الذي لفت انتباه الميرنجي وجعله يحاول استعادته.

وتواصلت "سبورت" مع ممثلي اللاعب الذي اعترفوا بأنه حسم مستقبله بالفعل، دون الكشف عن الوجهة.

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