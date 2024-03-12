نصائح رضوى الشربيني تقود شخصية رحمة أحمد في الكبير 8

(MENAFN
- Alghad Newspaper) مع بداية الحلقة الجديدة من الجزء الثامن من مسلسل "الكبير" أكدت مربوحة والتي تقوم بدورها رحمة أحمد بإعلانها إنها ستقوم بتنفيذ كل نصائح رضوى الشربيني في التعامل مع زوجها.
وجاء ذلك بعد أن أعلن الكبير عن رفضه أن يتم الاحتفال بشم النسيم في الدوار أو خارجه، وذلك بعد أن اجربته على الاستيقاظ من النوم ليحتفل معها والخروج من المنزل، فردت عليه قائلة "متزعليش يا مربوحة ..ابسطي نفسك بنفسك، أقتضي بكلام رضوي الشربيني".
العمل من بطولة المسلسل كلا من: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم، إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.
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