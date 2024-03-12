نصائح رضوى الشربيني تقود شخصية رحمة أحمد في الكبير 8

وجاء ذلك بعد أن أعلن الكبير عن رفضه أن يتم الاحتفال بشم النسيم في الدوار أو خارجه، وذلك بعد أن اجربته على الاستيقاظ من النوم ليحتفل معها والخروج من المنزل، فردت عليه قائلة "متزعليش يا مربوحة ..ابسطي نفسك بنفسك، أقتضي بكلام رضوي الشربيني".



العمل من بطولة المسلسل كلا من: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم، إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



