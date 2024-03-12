تناولها على السحور.. مشروبات رمضانية تخفف من العطش أثناء الصيام

(MENAFN
- Alghad Newspaper) مع بداية شهر رمضان يهتم الصائمون بتناول أنواع المشروبات التي تساعدهم على
عدم الشعور بالعطش أطول مدة ممكنة خلال نهار الشهر الفضيل.
ويصوم المسلمون خلال شهر رمضان عدد ساعات طويلة تختلف باختلاف البلدان،
لذا من المهم الابتعاد عن العادات الغذائية الخاطئة التي تسهم في الشعور
بالعطش وانتقاء أنواع المشروبات والأطعمة التي تدعم الجسم خلال الصيام.
وتتضمن قائمة المشروبات التي ينصح بتناولها خلال رمضان، وخصوصا خلال فترة السحور، ما يلي:
الماء
أفضل المشروبات للجسم على الإطلاق، مع العلم أن الجسم يحتاج إلى لترين من الماء ويفضل توزيعها بشكل تدريجي وصحي خلال الفترة بين الإفطار والسحور.
قمر الدين
مشروب صحي مقاوم للعطش، وهو من أشهر المشروبات المرتبطة بشهر
رمضان، ويحضر بنقع قطع من قمر الدين في ماء دافئ ليذوب بها معجون المشمش،
مع عدم إضافة السكر.
الخروب
من المشروبات الرمضانية المفضلة لدى الكثيرين، وهو مشروب طبيعي
يفضل تناوله في السحور أو بين الإفطار والسحور، كونه يرطب الجسم ويقلل
العطش في نهار رمضان.
الحليب بالتمر
من أفضل المرطبات للجسم ويساعده على مقاومة العطش، كما أن إضافة
الحليب للتمر يحول الأخير لمشروب غني بالطاقة ويزيد من الإحساس بالشبع.
اللبن الرائب
يقلل الإحساس بالحموضة والشعور بالجفاف والعطش، وبالتالي يرطب الجسم لساعات خلال الصوم.
الكركديه البارد
منقوع الكركديه البارد المخفف قليل السكر يقي من الجفاف والعطش أيضا.
شاي الأعشاب
تتضمن قائمة المشروبات العشبية الينسون والنعناع والبابونج
والزنجبيل الخام المحلى بالعسل، مع تجنب تحليتها بالسكر لأنه يقلل امتصاص
الجسم للماء.
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