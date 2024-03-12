تناولها على السحور.. مشروبات رمضانية تخفف من العطش أثناء الصيام



ويصوم المسلمون خلال شهر رمضان عدد ساعات طويلة تختلف باختلاف البلدان، لذا من المهم الابتعاد عن العادات الغذائية الخاطئة التي تسهم في الشعور بالعطش وانتقاء أنواع المشروبات والأطعمة التي تدعم الجسم خلال الصيام.



وتتضمن قائمة المشروبات التي ينصح بتناولها خلال رمضان، وخصوصا خلال فترة السحور، ما يلي:

الماء

أفضل المشروبات للجسم على الإطلاق، مع العلم أن الجسم يحتاج إلى لترين من الماء ويفضل توزيعها بشكل تدريجي وصحي خلال الفترة بين الإفطار والسحور.

قمر الدين



مشروب صحي مقاوم للعطش، وهو من أشهر المشروبات المرتبطة بشهر رمضان، ويحضر بنقع قطع من قمر الدين في ماء دافئ ليذوب بها معجون المشمش، مع عدم إضافة السكر.



الخروب



من المشروبات الرمضانية المفضلة لدى الكثيرين، وهو مشروب طبيعي يفضل تناوله في السحور أو بين الإفطار والسحور، كونه يرطب الجسم ويقلل العطش في نهار رمضان.



الحليب بالتمر



من أفضل المرطبات للجسم ويساعده على مقاومة العطش، كما أن إضافة الحليب للتمر يحول الأخير لمشروب غني بالطاقة ويزيد من الإحساس بالشبع.



اللبن الرائب



يقلل الإحساس بالحموضة والشعور بالجفاف والعطش، وبالتالي يرطب الجسم لساعات خلال الصوم.

الكركديه البارد



منقوع الكركديه البارد المخفف قليل السكر يقي من الجفاف والعطش أيضا.



شاي الأعشاب



تتضمن قائمة المشروبات العشبية الينسون والنعناع والبابونج والزنجبيل الخام المحلى بالعسل، مع تجنب تحليتها بالسكر لأنه يقلل امتصاص الجسم للماء.



