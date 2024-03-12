مشروبات تزيد من معدل الحرق في رمضان

لهذا قد تساعد بعض المشروبات الحارقة والمليئة بالفوائد المختلفة في تحقيق بعض التوازن بنظامك الغذائي، والتي نستعرضها بالسطور التالية بحسب prevention.

شاي الزنجبيل والليمون

يحتوي شاي الزنجبيل على مضادات أكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد بطريقة غير مباشرة على إنقاص الوزن.

كما يعتبر مشروباً رائعاً بعد تناولك وجبة دسمة، إذ يحتوي هذا الشاي على مركب يسمى جينجيرول، لديه قدرة على تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل الكوليسترول الضار.

كما تشير بعض الأبحاث أيضاً إلى أن شرب ماء الزنجبيل قبل الوجبات يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع.

مشروب الماء والليمون

يساعد مشروب الماء مع بضع قطرات من عصير الليمون على تنقية الجسم من السموم، خاصة أن الليمون يحتوي على فيتامين سي، ومضادات للالتهاب، كما أنه يعتبر خياراً رائعاً لمن لا يحبون طعم المياه.

ومع الصيام قد يقل تناول شرب المياه بسبب عدد ساعات الإفطار القليلة جداً، لهذا سيكون المفيد وضع زجاجة كبيرة من ماء الليمون بجانبك، وتناول كوب كل ساعة مثلاً، لتعويض النقص في شرب المياه طوال النهار.

عصائر الخضراوات

قد يحتوي عصير الفاكهة على نسبة عالية من السكر، لكن عصير الخضار الطازج هو مشروب منخفض الكربوهيدرات. كما أنه مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للصحة العامة، وقد يعوضنا عن أي نقص في الفيتامينات طوال فترة الصيام.

كما يساعدك عصير الخضراوات على الشعور بالشبع، وبالتالي لن تشعر بحاجة للرغبة لتناول المزيد من الطعام أثناء فترة الإفطار.

شاي الكمون

الكمون من التوابل الصحية، يحتوي على مضادات للأكسدة، ومضادات للالتهابات بفضل مكون نشط يسمى ثيموكينون، والذي يعتبر من المشروبات الجيدة في رمضان. إذ يساعدك على التخلص من الانتفاخ والثقل بعد تناول وجبة الإفطار.

كما يمكن أن يخفض الكمون أيضًا نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول الضار، مما يحميك من مشاكل زيادة الوزن. ويساعدك أيضاً على ممارسة الرياضة بصورة أفضل.

مشروب القرفة

تساعد القرفة في ضبط معدّل الإنسولين في الجسم، لهذا هو مشروب رائع إن اعتمدته لنزول الوزن في رمضان.

كما تساعد القرفة على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وتساعد الجسم على رفع معدّل الحرق بصورة أفضل، وتباعاً تحسين عملية حرق الدهون في الجسم.