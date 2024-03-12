مشروبات تزيد من معدل الحرق في رمضان

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- Alghad Newspaper) شهر رمضان الكريم يشتهر بأكلاته اللذيذة، إذ تصبح الموائد الرمضانية مليئة بما لذ وطاب من الأطعمة، وقد يكون من الصعب أحياناً الصمود أمام كل تلك المغريات، لهذا من الممكن أن نجد صعوبة بالالتزام بشكل كامل بالنظام الصحي.
لهذا قد تساعد بعض المشروبات الحارقة والمليئة بالفوائد المختلفة في تحقيق بعض التوازن بنظامك الغذائي، والتي نستعرضها بالسطور التالية بحسب prevention.
شاي الزنجبيل والليمون
يحتوي شاي الزنجبيل على مضادات أكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد بطريقة غير مباشرة على إنقاص الوزن.
كما يعتبر مشروباً رائعاً بعد تناولك وجبة دسمة، إذ يحتوي هذا الشاي على مركب يسمى جينجيرول، لديه قدرة على تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل الكوليسترول الضار.
كما تشير بعض الأبحاث أيضاً إلى أن شرب ماء الزنجبيل قبل الوجبات يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع.
مشروب الماء والليمون
يساعد مشروب الماء مع بضع قطرات من عصير الليمون على تنقية الجسم من السموم، خاصة أن الليمون يحتوي على فيتامين سي، ومضادات للالتهاب، كما أنه يعتبر خياراً رائعاً لمن لا يحبون طعم المياه.
ومع الصيام قد يقل تناول شرب المياه بسبب عدد ساعات الإفطار القليلة جداً، لهذا سيكون المفيد وضع زجاجة كبيرة من ماء الليمون بجانبك، وتناول كوب كل ساعة مثلاً، لتعويض النقص في شرب المياه طوال النهار.
عصائر الخضراوات
قد يحتوي عصير الفاكهة على نسبة عالية من السكر، لكن عصير الخضار الطازج هو مشروب منخفض الكربوهيدرات.
كما أنه مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للصحة العامة، وقد يعوضنا عن أي نقص في الفيتامينات طوال فترة الصيام.
كما يساعدك عصير الخضراوات على الشعور بالشبع، وبالتالي لن تشعر بحاجة للرغبة لتناول المزيد من الطعام أثناء فترة الإفطار.
شاي الكمون
الكمون من التوابل الصحية، يحتوي على مضادات للأكسدة، ومضادات للالتهابات بفضل مكون نشط يسمى ثيموكينون، والذي يعتبر من المشروبات الجيدة في رمضان.
إذ يساعدك على التخلص من الانتفاخ والثقل بعد تناول وجبة الإفطار.
كما يمكن أن يخفض الكمون أيضًا نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول الضار، مما يحميك من مشاكل زيادة الوزن.
ويساعدك أيضاً على ممارسة الرياضة بصورة أفضل.
مشروب القرفة
تساعد القرفة في ضبط معدّل الإنسولين في الجسم، لهذا هو مشروب رائع إن اعتمدته لنزول الوزن في رمضان.
كما تساعد القرفة على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وتساعد الجسم على رفع معدّل الحرق بصورة أفضل، وتباعاً تحسين عملية حرق الدهون في الجسم.
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