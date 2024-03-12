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كيف يؤثر ما نتناوله على أدمغتنا؟

3/12/2024 2:32:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ما يأكله الإنسان يمكن أن يؤثر في وظائف دماغه، بما في ذلك قدرته على درء مرض ألزهايمر، وهناك أطعمة معينة مثل بذور دوار الشمس والحبوب الكاملة، توفر فوائد صحية أكبر في هذا السياق.


لكن، هناك طعام واحد على وجه الخصوص يعد مفتاح العق السليم، إنه ((الخضراوات الورقية الخضر اء))، وفق ما أعلنته الدكتورة أوما نايدو، اختصاصي التغذية في جامعة هارفارد، وعالمة الأعصاب، ليزا جينوفا، التي تدربت في الجامعة نفسها.


واتفق الأطباء على أن تناول الخضراوات الورقية ضروري للصحة العامة، خصوصاً لعقلك، وفق ما ذكرته شبكة ((سي إن بي سي)) الأميركية.


وتعد أبرز الخضراوات الورقية الخضراء التي يمكنك إضافتها إلى وجباتك، هي: ((السبانخ، الخس، الكرنب، السلق السويسري، بوك تشوي (الملفوف الصيني)، والخردل الأخضر)).

ويحدد الأطباء 3 أسباب رئيسية تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الورقية مفيد لعقلك.


غنية بفيتامينات ((ب))


في كثير من الأحيان، ترتبط حالات مثل الاكتئاب والخرف بنقص فيتامين ((ب))، وفقاً لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة واين ستيت الأميركية.


وقالت نايدو لـ((سي إن بي سي)) إن الخضراوات الورقية الخضراء هي مصدر مهم لفيتامين ((ب9))، وهو ((فيتامين رئيسي لدعم صحة الدماغ والجهاز العصبي، ووظائف الناقلات العصبية، والصحة النفسية المتوازنة)). وأشارت إلى أن الخضراوات الورقية هي اقتراحها الأول لمرضاها الذين يتطلعون إلى تحسين مزاجهم.


عناصر غذائية معززة للدماغ


تقول جينوفا إن الخضراوات الورقية الخضراء مليئة بما تسميه ((العناصر الغذائية المعززة للدماغ)) بما في ذلك حمض الفوليك واللوتين والبيتا كاروتين.
وجرى ربط اللوتين بتحسين وظائف المخ، وبنية المخ لدى كبار السن، ووجدت مراجعة منهجية أن تناول مكملات البيتا كاروتين يمكن أن ((تعزز الذاكرة اللفظية والمعرفية)).


مليئة بالألياف


لقد وجدت دراسة نُشرت في عام 2021 في مجلة ((العلاجات التكميلية في الطب)) أن زيادة تناول الألياف الغذائية ارتبطت بانخفاض فرصة الإصابة بالاكتئاب.


وتوصي نايدو بالحصول على مزيد من الألياف من خلال النظام الغذائي، خصوصاً الأطعمة النباتية. كما توصي بتناول مزيد من الخضراوات الورقية التي تحتوي على ألياف كثيفة، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط.

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