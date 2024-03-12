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الإنتاجية تزيد في رمضان.. دراسة كويتية

3/12/2024 2:32:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تسعى العديد من الدراسات العلمية لاستكشاف أثر الصوم على إنتاجية الموظفين خلال شهر رمضان، وخاصة مع تغيير ساعات العمل وتخفيضها في بعض المؤسسات.

و يبدو أن هناك اعتقاداً سائداً بأن الصوم قد يؤدي إلى تقليل الإنتاجية، إما من حيث الكم أو الكيفية.

ومع ذلك، يظل السؤال الرئيسي الذي حاول الباحثون الإجابة عنه هو: كيف يؤثر الصوم على الإنتاجي ؟ وما هي أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية المرتبطة بشهر الصيام التي يمكن أن تحافظ على الإنتاجية كالمعتاد؟


رغم الاعتقاد الشائع بأن الصوم يؤدي إلى انخفاض الطاقة وبالتالي انخفاض الإنتاجية، إلا أن البحوث تشير إلى العكس. دراسة أجراها باحثون كويتيون بعنوان "تأثير الصوم على الإنتاجية والرفاهية في مكان العمل" في يناير 2024، أظهرت أن الصوم لا يؤثر بشكل كبير على الإنتاجية، بل يتعلق الأمر بتنظيم العمل وتوزيع الوقت.


وفي دراستهم، أوضح الباحثون بعض الطرق لتحسين ظروف العمل لتحقيق نتائج إيجابية، استناداً إلى ممارسات وسياسات تنظيمية مرتبطة بالإنتاجية. أكدوا أن الصوم ذاته لا يؤثر بشكل كبير على الأداء، بل تلك هي مجموعة من العوامل الأخرى مثل التوقف المفاجئ عن تناول المنبهات.


وبناءً على دراستهم، لم يؤثر الصوم سلبًا على الصحة العامة للمشاركين، ولاحظوا تأثيرًا طفيفًا على التركيز أثناء العمل، ولكنه لم يصل إلى حد القلق بشأن ارتكاب الأخطاء.


تؤكد هذه النتائج دراسات أخرى التي تشير إلى أن الصوم بحد ذاته لا يؤثر على الأداء، ولكن مجموعة من العوامل الأخرى المرتبطة بشهر رمضان قد تؤدي إلى تغير في الإنتاج والأداء.- وكالات

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