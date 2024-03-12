شتيوي: تقرير حالة البلاد قام على منهجية مختلفة لهذا العام

MENAFN - Alghad Newspaper) سماح بيبرس

عقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي مؤتمرا صحافيا، اليوم الثلاثاء، للحديث عن تقرير حالة البلاد بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل".



وقال شتيوي إن تقرير حالة البلاد الجديد قام على منهجيّة مختلفة لهذا العام، حيث تم اختيار موضوع محدد والتوسع في دراسته وتحليله بشكل تفصيلي وربطه بالأولويات الوطنية، فيما وقع الاختيار على موضوع الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل، وذلك للتطورات التكنولوجية المتسارعة وتسابق الدول في تبنيها، ولارتباطها الوثيق بالأولويات الوطنية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.



وأضاف أن التقرير سعى إلى إبراز أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على سوق العمل من خلال تحليل سوق العمل والتعليم والوقوف على مدى القطاعات المختلفة للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.



وتابع شتيوي أن أهمية هذا التقرير تبرز في ظل الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص لمواكبة التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الرقمية الحديثة، وكذلك لوجود ارتباط وثيق مع الأولويات الوطنية التي تم تحديدها برؤية التحديث الاقتصادي العام، وخطة التحديث الإداري.

وأشار إلى أن المجلس بصدد عمل دراسة التأثيرات الاقتصادية للعدوان على غزة على الاقتصاد الأردني، إذ تتناول الدراسة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للعدوان على غزة.