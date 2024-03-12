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الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في إندونيسيا

3/12/2024 2:32:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الصديقة بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي وقعت في جزيرة سومطرا، يوم أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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