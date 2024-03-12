الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في إندونيسيا

الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في إندونيسيا
التاريخ
3/12/2024 2:32:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق
مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الصديقة بضحايا الفيضانات
والانزلاقات الأرضية التي وقعت في جزيرة سومطرا، يوم أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من
الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور
سفيان القضاة تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الصديقة، معرباً عن
أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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