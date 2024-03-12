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874 سلة غذائية قطرية للأسر المحتاجة في الأردن

3/12/2024 2:32:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبلت سفارة دولة قطر لدى الأردن أول أيام الشهر الفضيل بتدشين حملة السلال الغذائية والتي يصل عددها الى 874 سلة، لتصل اكبر عدد من الفئات المستهدفة والأسر المحتاجة والعفيفة في جميع مناطق المملكة.


وتجيء هذه الحملة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية وجمعية قطر الخيرية.
وتأتي هذه الحملة امتدادا للمبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر بتوجيهات من أميرها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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