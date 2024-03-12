874 سلة غذائية قطرية للأسر المحتاجة في الأردن

874 سلة غذائية قطرية للأسر المحتاجة في الأردن
التاريخ
3/12/2024 2:32:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استقبلت سفارة دولة قطر لدى الأردن أول أيام الشهر الفضيل بتدشين حملة السلال الغذائية والتي يصل عددها الى 874 سلة، لتصل اكبر عدد من الفئات المستهدفة والأسر المحتاجة والعفيفة في جميع مناطق المملكة.
وتجيء هذه الحملة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية وجمعية قطر الخيرية.
وتأتي هذه الحملة امتدادا للمبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر بتوجيهات من أميرها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
MENAFN12032024000072011014ID1107968238
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.