زكاتك بتوصل الأردن وغزة حملة تكية أم علي لشهر رمضان



وتسلط الحملة الضوء على أهمية استمرارية الدعم والمساندة لأهلنا في غزة في ظل الظروف الراهنة، باستقبال زكاة الأموال وتصريفها على هيئة طرود غذائية لإرسالها لأهلنا في غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية.



وتقدم التكية الدعم الغذائي المستدام لـ 22 ألف أسرة معتمدة لديها في جميع محافظات المملكة، وليس فقط في شهر رمضان المبارك بحيث تصل الطرود الغذائية لهذه الأسر شهريا وتتضمن 20 مادة غذائية تكفي لإعداد وجبتي السحور والإفطار في شهر رمضان، و3 وجبات يومياً في باقي أشهر السنة.



وستعقد التكية موائد الرّحمن خلال شهر رمضان في مقرها الرئيسي بعمان، وتوفر للصائمين ما يقارب 4 آلاف وجبة إفطار يومياً، وستوزع وجبات إفطار على الأسر المحتاجة ضمن إفطارات خارجية ستقيمها بالتعاون مع الجمعيات الشريكة للتكية، وتحتوي وجبة الإفطار على نوع من اللحوم، وأرز، وصوص، وخبز، وحبة فواكه، وقطعة حلويات.



وتتضمن الحملة توزيع طرود غذائية شهرية، وتوزيع زكاة الفطر في أواخر أيام الشهر الفضيل لتسهم الحملة في شهر رمضان من تخفيف معاناة الأسر المحتاجة في جميع المحافظات.



وقال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، إن الحملة لهذا العام تعكس روح التكافل بين أبناء المجتمع الأردني والتآخي بين الأردن وفلسطين، مثنياً على جهود المتبرعين الأردنيين واستمراريتهم في دعم برامج التكية لتوفير طرود غذائية لإطعام الأسر المحتاجة في الأردن وغزة.



وأضاف، إن التكية تستقبل طيلة العام الزكاة وفقاً للأحكام والضوابط الشرعية، وبموجب فتوى دائرة الإفتاء وتخضع لمعايير حوكمة صارمة تضمن شفافيتها في كل خطوة، مشيرا إلى أن التكية تستقبل في شهر رمضان وخلال العام جميع أوجه التبرع الأخرى كالصدقات ووجبات إفطار صائم وكفالات الأسر وطرود غذائية وذبائح لدعم برنامج الدعم الغذائي المستدام للأسر الأشد فقراً.



وتوفر تكية أم علي وسائل مختلفة للتبرع وأداء الزكاة، إذ يمكن التبرع عن طريق الاتصال على الرقم (064900900) أو من خلال الموقع الإلكتروني ()، أو تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالتكية عن طريق البحث عن (TUA) أو زيارة مواقع التكية المنتشرة في المراكز التجارية.



وتتيح التكية للمتبرعين أداء الزكاة والتبرع عبر خدمة (كليك)، إذ أنشأت حسابين أحدهما لأداء الزكاة للأسر المحتاجة في الأردن (TUAZAKATJO) والثاني لأداء الزكاة لأهلنا في قطاع غزة (و TUAZAKATGA).

