الأردنيون في رمضان.. عيون لا تحيد عن غزة



علماء دين لفتوا في الوقت ذاته إلى حرص المؤسسات الدينية في هذا الشهر الكريم على تعزيز القيم والأخلاق الدينية بين المجتمع، من خلال تنظيم برامج وفعاليات ومبادرات تعكس روح التعاون والإحسان، وتوعية المواطنين بكيفية استقبال هذا الشهر والاستعداد له وأهمية اغتنام الأجر فيه وزرع القيم النبيلة التي أمر بها ديننا الحنيف، وترسيخ قيم الرحمة والتسامح.



سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، قال لـ (بترا)، إن شهر رمضان فرصة نادرة يمنحها الله تعالى للإنسان؛ لأنها نفحة من نفحات الرحمة الإلهية التي تستوجب منا التعرض لها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده).

وأشار سماحته إلى أنه باستثمار الوقت واغتنام فرصة الشهر الكريم، يستطيع الإنسان أن ينتشل نفسه من آثام الخطايا والذنوب التي لحقته طيلة عام مضى، مشيرا الى هناك قسما في دائرة الإفتاء يرصد الفتاوى التي يتداولها المواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف معالجة الشبهات سواء بالرد عليها أو اتباع الأسلوب الوقائي من خلال الرد العلمي عليها وتخصيص حلقات عبر المرئي أو المسموع لبيان الشبهة.

وقال، إن دائرة الإفتاء حرصت على إيصال الأحكام الشرعية والفتاوى الصادرة عنها إلى فئات المجتمع كافة حيث وقعت اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة بهدف الوصول الى فئة الصم وتبصيرهم بأمور دينهم ونشر الوعي والهداية بينهم، مشيرا الى أن هذا العبء الديني تطلب استقطاب كفاءات لها القدرة على تحقيق أهداف الدائرة واستخدام جميع الوسائل المتاحة والمعاصرة لخدمة هذا الهدف، خصوصا أن عدد الفتاوى الصادرة لعام 2023 بلغت أكثر من 386 ألف فتوى، تنوعت بين مقابلات شخصية وأسئلة هاتفية وأخرى مكتوبة ورسائل قصيرة.

وأوضح أن عدد المقابلات الشخصية بهدف طلب الفتوى بلغ 27016 مقابلة، فيما بلغ عدد الاتصالات الهاتفية المجاب عنها نحو 284 ألفا ، أما الأسئلة عن طريق الموقع الإلكتروني، فبلغت خلال الشهر نحو 28 ألف سؤال، في حين بلغت فتاوى الرسائل القصيرة 3660 فتوى، وبلغ عدد الأسئلة المجاب عنها عبر "فيس بوك" 3585 سؤالا.



مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة ومدير الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور إسماعيل فواز الخطبا، قال إن الله -تبارك وتعالى- عظم شهر رمضان المبارك بإنزال كتابه المبين الذي جعله هدى للعالمين، داعيا الى نبذ الخصومات فهذا شهر التسامح وخير الناس من يبدأ بالسلام.

وأشار إلى أن الوزارة أدركت هذه المسؤولية حيث كثفت الدروس في المساجد لتعليم المسلمين وتوعيتهم بآداب هذا الشهر الفضيل لأنه شهر التقوى ولا ريب أن الأئمة يعملون جهدهم لتعليم الناس أحكام دينهم وعباداتهم وسائر أعمالهم، لافتا الى أن الصوم عبادة عظيمة، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

واكد الخطبا أن أهمية الدعاء للأهل في غزة المنكوبة بهذا الشهر الفضيل كي يرفع الله عنهم كربهم وأن ننتصر لهم بكل ما نستطيع سواء بالكلمة أو الدعم المادي وتأمينه للجهات المسؤولة عن توصيله كالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مشيرا الى موقف الاردن والقوات المسلحةالأردنية، وعلى رأسها جلالة الملك الذي ضرب مثلا في التفاني في مساعدة الأهل والعزوة في غزة هاشم، من خلال إنزال المساعدات على القطاع جوا.



رئيس قسم أصول الدين بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية الدكتور علاء الدين محمد عدوي، قال إن شهر رمضان هو شهر القرآن وشهر الصيام والقيام والصدقات، ولقد جاءت هذه العبادة كي يحظى الفرد والمجتمع كله بوافر الخيرات.

وأضاف: إن الصوم هو الطريق إلى تحقق التقوى في النفس، والتي تكون بمراعاة ما على الإنسان من الواجبات وما له من حقوق، والالتزام بأوامره -سبحانه وتعالى، والبعد عن كل ما نهى عنه، وهي عبادة تحتاج للصبر والشكر، ولهذا كان الصوم جنة أي وقاية وحماية، فمن مقاصده وقاية الإنسان وحمايته من الآثام، والأضرار، والأذى المعنوي أو المادي.

وبين أن شهر رمضان هو عنوانه الرحمة والأخوة والمحبة، والتعاون والتكافل والتضامن، والقرآن والصلاة واستجابة الدعاء، والجود، والعمل الصالح والاقتداء بالنبي الكريم الذي كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان.

وأشار إلى أنه يتميز هذا الشهر عن غيره من المواسم المباركة مضاعفة ثواب الأعمال، ففيه فرصة يحرص المسلم على الإفادة منها وعدم ضياعها، فالمسلم في عبادة مستمرة طيلة أيام الشهر الكريم.

وأوضح أن عبادة الصوم تهذيب للنفس والبدن، وشعور بحاجات الآخرين وأحوالهم، وأعد الله للصائمين بابا في الجنة هو الريان ووعد الصائمين بفرحتين: عند الفطر لإتمامهم العبادة وتوفيقهم لها، وعند لقائه في الآخر لما سيقابلهم به من الأجر العظيم المضاعف.

وأشار عدوي إلى أن رمضان شهر الصدقات والخير، يحرص فيه المؤمنون على العطاء والصدقة والزكاة، فيكون محطة إيمانية يتزود بها الإنسان لعامه كله، يتفقد من حوله من المحتاجين والفقراء والمساكين واليتامى والأرامل من المحتاجين للصدقات والمساعدة، مبينا في الوقت ذاته أهمية تقديم يد العون للأهل في غزة وتقديم كل ما يلزم لهم.

MENAFN12032024000072011014ID1107968233