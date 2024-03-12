الأردن يدين قتل الاحتلال الإسرائيلي مواطنين أردنيين في طولكرم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل مواطنين أردنيين، يوم الاثنين، في مدينة طولكرم الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن الوزارة طالبت إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتحقيق كامل وبتحمل مسؤولياتها وكشف ملابسات العملية، وستتخذ الوزارة جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة وفق القانون والاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن الوزارة على اتصال مع ذوي المواطنين اللذين يحملان أيضاً هويات فلسطينية.
وأعرب السفير القضاة عن تعازي الوزارة لعائلتي الفقيدين.
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