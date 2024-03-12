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الأردن يدين قتل الاحتلال الإسرائيلي مواطنين أردنيين في طولكرم

3/12/2024 2:32:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل مواطنين أردنيين، يوم الاثنين، في مدينة طولكرم الفلسطينية.


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن الوزارة طالبت إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتحقيق كامل وبتحمل مسؤولياتها وكشف ملابسات العملية، وستتخذ الوزارة جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة وفق القانون والاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة.


وأضاف أن الوزارة على اتصال مع ذوي المواطنين اللذين يحملان أيضاً هويات فلسطينية.

وأعرب السفير القضاة عن تعازي الوزارة لعائلتي الفقيدين.

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