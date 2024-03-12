تعرّف على عدد الخطوات الأمثل لتعويض الجلوس



وفي هذا الاطار، اكتشف فريق دولي من الباحثين أنه حتى الأشخاص الأكثر استقرارًا بيننا يمكنهم تجنب الآثار الضارة للجلوس من خلال دمج المزيد من الخطوات يوميا.



وأصبحت أنماط الحياة المستقرة شائعة بشكل متزايد، ونحن نعلم أنها مرتبطة بارتفاع احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري، وقصر العمر؛ وتكون هذه المخاطر أقل بالنسبة للأشخاص الذين لديهم عدد أكبر من الخطوات ويمشون بسرعة أكبر.

لكن حتى الآن، لم يكن من الواضح ما إذا كان الأشخاص كثيرو الحركة قد يكونون قادرين على تعويض تلك المخاطر الصحية المثيرة للقلق من خلال خطوات يومية؛ فكلما زاد عدد الخطوات التي اتخذها الأشخاص في الدراسة الجديدة، بغض النظر عن مدى بقائهم في الحركة، قل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الموت المبكر؛ لذا فالذين يعملون بوظائف مكتبية ليسوا محكومين تمامًا، على الرغم من أن الباحثين يؤكدون أنه لا يزال من المهم محاولة تقليل وقت الجلوس بشكل عام.



ومن أجل المزيد من التوضيح، قال عالم صحة السكان ماثيو أحمدي بجامعة سيدني الأسترالية ((هذا ليس بأي حال من الأحوال بمثابة بطاقة خروج من السجن للأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة من الزمن. ومع ذلك، فهو يحمل رسالة مهمة تتعلق بالصحة العامة مفادها أن جميع الحركات مهمة وأن الناس يمكنهم ويجب عليهم محاولة تعويض العواقب الصحية الناجمة عن وقت الجلوس الذي لا مفر منه من خلال زيادة عدد خطواتهم اليومية)). وذلك وفق ما نقل موقع ((ساينس إليرت)) عن ((المجلة البريطانية للطب الرياضي)).



وقام أحمدي وزملاؤه بتحليل بيانات 72174 متطوعًا يساهمون في البنك الحيوي البريطاني، وهو عبارة عن مجموعة بيانات كبيرة طويلة المدى تم إنشاؤها عام 2006، وستستمر في تتبع التدابير الصحية للمشاركين على مدار 30 عامًا على الأقل.

كان هناك ما متوسطه 6.9 سنوات من البيانات الصحية العامة لكل مشارك في الدراسة.



وقد ارتدى المشاركون مقاييس تسارع المعصم لمدة سبعة أيام لتقدير مستويات نشاطهم البدني، مثل عدد الخطوات التي يتخذونها عادة والوقت الذي يقضونه عادة في الجلوس.

فكان متوسط الوقت الذي يقضيه الشخص في الجلوس 10.6 ساعة يوميًا، لذلك تم اعتبار أولئك الذين أمضوا وقتًا أطول من ذلك ((لديهم وقت جلوس مرتفع))، في حين تم اعتبار أولئك الذين لديهم ساعات أقل ((لديهم وقت جلوس منخفض)).



ولم يتم تضمين المشاركين الذين ربما تأثرت إحصائياتهم في العامين الأولين بسوء الحالة الصحية في هذه الدراسة، وبالتالي فإن النتائج تنطبق فقط على الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام خلال العامين الأولين على الأقل. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت البيانات تتضمن مشاركين ذوي إعاقة تؤثر على عدد الخطوات.



ووجد الفريق أن ما بين 9000 إلى 10000 خطوة يومية كانت مثالية لمواجهة نمط الحياة المستقر للغاية، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 21 % ومخاطر الوفاة بنسبة 39 %.



وبغض النظر عن الوقت الذي يقضيه المشارك في الجلوس، اكتشف الباحثون أن 50 % من الفوائد تبدأ عند القيام بحوالى 4000 إلى 4500 خطوة يوميًا.



وخلص أحمدي وزملاؤه إلى القول ((ان أي قدر من الخطوات اليومية التي تزيد على 2200 خطوة في اليوم ارتبط بانخفاض معدل الوفيات ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بالنسبة لوقت الجلوس المنخفض والمرتفع))، مضيفا ((ان تراكم ما بين 9000 و 10000 خطوة يوميًا يقلل بشكل مثالي من خطر الوفاة والأمراض القلبية الوعائية بين المشاركين الذين يعانون من كثرة الجلوس)).-(وكالات)