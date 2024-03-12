ما هو الإجراء الرئاسي الأول الذي سينفذه ترامب في حال فوزه بولاية جديدة؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" الإثنين "إن الاجراءات الأولى التي سأتخذها بصفتي الرئيس المقبل ستكون إغلاق الحدود" مع المكسيك و"الإفراج عن رهائن السادس من يناير المسجونين ظلما".



واقتحم أنصار الرئيس السابق مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير 2021، بدفع من اتهاماته بحصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي خسرها لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، وسعيا لعدم تثبيت نتائج هذه الانتخابات رسميا.



وتمّ توجيه الاتهام الى أكثر من 1350 شخصا بالضلوع في الاعتداءات على الكابيتول، وفق آخر الأرقام الصادرة عن وزارة العدل الأسبوع الماضي. وصدرت أحكام بالسجن بحق نحو 500 منهم.



وسبق لترامب (77 عاما) أن تطرّق الى يومه الأول المفترض في البيت الأبيض بعد انتخابات 2024، متعهدا خلال لقاء تلفزيوني في ديسمبر بألا يتصرف كديكتاتور "سوى في اليوم الأول" من ولايته الرئاسية الجديدة.



كما أنها ليست المرة الأولى التي يعتبر فيها ترامب المسجونين على خلفية هجوم الكابيتول بمثابة "رهائن" أو يعتبر أنه يجب أن يتم الافراج عنهم.



ويواجه ترامب ملاحقات قضائية على خلفية أربع تهم جنائية، اثنان منها على خلفية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات لقلب خسارته أمام بايدن.



وبات ترامب قاب قوسين أو أدنى من أن يحسم رسميا ترشحه عن الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الخامس من نوفمبر.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس السابق يحظى بأفضلية على حساب بايدن في انتخابات 2024.- ا ف ب