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إعلام عبري: إسرائيل فقدت قوة الردع بالشمال وغير قادرة على استعادتها

3/12/2024 2:32:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، يورا سالتس، قوله إن "إسرائيل فقدت قوة الردع في حدودها الشمالية وغير قادرة على استعادتها".
وأضاف سالتس أن على الحكومة الإسرائيلية إيجاد منطقة محظورة على مقاتلي حزب الله شمال الحدود.

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