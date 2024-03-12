قطر: جهود المفاوضات مستمرة وتتكثف في رمضان بهدف التوصل لاتفاق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم
وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعرض مع
مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأدنى تطورات غزة.
ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أضاف الأنصاري: كما
بحث آل ثاني مع المسؤولة الأميركية جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة، وإدخال
المساعدات للمحاصرين في القطاع.
وتابع: الممر البحري
لإدخال المساعدات إلى غزة لا يمكنه استبدال الممرات البرية، و"ما زلنا ننادي
بضرورة فتح الممرات البرية لدخول المساعدات إلى غزة دون قيود".
وأكد المتحدث الرسمي
أن جهود المفاوضات مستمرة وتتكثف الآن بحلول شهر رمضان بهدف التوصل إلى اتفاق.
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