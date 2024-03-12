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قطر: جهود المفاوضات مستمرة وتتكثف في رمضان بهدف التوصل لاتفاق

3/12/2024 2:32:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعرض مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأدنى تطورات غزة.
ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أضاف الأنصاري: كما بحث آل ثاني مع المسؤولة الأميركية جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة، وإدخال المساعدات للمحاصرين في القطاع.

وتابع: الممر البحري لإدخال المساعدات إلى غزة لا يمكنه استبدال الممرات البرية، و"ما زلنا ننادي بضرورة فتح الممرات البرية لدخول المساعدات إلى غزة دون قيود".

وأكد المتحدث الرسمي أن جهود المفاوضات مستمرة وتتكثف الآن بحلول شهر رمضان بهدف التوصل إلى اتفاق.

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