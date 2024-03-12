القسام: أوقعنا قوتين صهيونيتين بكمين محكم شمال خان يونس

القسام: أوقعنا قوتين صهيونيتين بكمين محكم شمال خان يونس
التاريخ
3/12/2024 2:32:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام
الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "مجاهديها تمكنوا من
إيقاع قوتين صهيونيتين راجلتين في كمين محكم والاشتباك مع أفرادهما من المسافة صفر
في حزمة أبراج "إل" بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس".
وأضافت "القسام"
أنها رصدت مجموعة من مروحيات الاحتلال الإسرائيلي وهي تقوم بإخلاء القتلى والجرحى
من موقع العملية.
MENAFN12032024000072011014ID1107968225
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.