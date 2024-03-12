جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 3 عسكريين بغزة



وبحسب هيئة البث الإسرائيلية أعلن الجيش مقتل جندي يحمل جنسية أميركية وكان أحد المحتجزين في غزة يوم 7 تشرين أول الماضي.



وحتى اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي مقتل 591 ضابطا وجنديا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، من بينهم 247 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.