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بوريل يندد باستخدام الجوع سلاحا للحرب في غزة

3/12/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باستخدام الجوع "سلاحا للحرب" في غزة، في خطاب ألقاه الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي.


وقال بوريل "هذه الأزمة الإنسانية ليست كارثة طبيعية، هي ليست فيضانا أو زلزالا بل من صنع الإنسان"، مطالبا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر حيث أدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر إلى استشهاد 31184 شخصا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.


ولفت بوريل إلى أنه "عندما نتباحث في السبل البديلة لإيصال المساعدات، بحرا أو جوّا، لا بدّ من ألا يخفى علينا أننا نقوم بذلك لأن المسار البرّي الاعتيادي مغلق. وقد أغلق في شكل مصطنع".


وأكد أن "تجويع السكان يستخدم سلاحا للحرب".


وأضاف "في وقت نندّد بالأمر في أوكرانيا، لا بدّ من استخدام التعابير عينها لما يحدث في غزة".


ولا تدخل المساعدات الدولية التي تشرف إسرائيل على نقلها سوى بكميات قليلة جدّا إلى قطاع غزة، حيث تحذّر الأمم المتحدة من أن 2.2 مليون شخص من سكّانه البالغ عددهم 2.4 مليون، مهدّدون بالمجاعة.


ونزح 1.7 مليون من السكان بسبب الحرب ويتجمع القسم الأكبر منهم في رفح قرب الحدود مع مصر، المهددة باجتياح بري تعد له إسرائيل.


ويزداد الوضع خطورة في الشمال حيث أصبح إيصال المساعدات لنحو 300 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة، شبه مستحيل.

MENAFN12032024000072011014ID1107968222

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