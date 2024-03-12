Trax Retail تعلن عن تعيين رئيس تنفيذي جديد

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Trax Retail ، شركة البيانات والتكنولوجيا التي تعمل على رقمنة العالم المادي لتجارة التجزئة، عن تعيين Gary Laben في منصب الرئيس التنفيذي لها. بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Trax، سيقود Laben منصة البيع بالتجزئة القائمة على التكنولوجيا والبيانات من خلال مرحلتها التالية من النمو، مع التركيز على البناء على حلولها المبتكرة والرائدة في الصناعة لمصنعي السلع الاستهلاكية المعبأة وتجار التجزئة والمتسوقين.
قال Laben: "بصفتنا شركة رائدة في مجال الابتكار والتنفيذ في مجال البيع بالتجزئة، فإن Trax لديها فرصة تحويلية للاستفادة من تدفقات البيانات والتكنولوجيا الجديدة". "يسعدني الانضمام إلى الفريق وأتطلع إلى تعزيز حلولنا الحالية وتطوير قدرات جديدة لقطاعنا الأساسي وما بعده".
لدى Laben ثلاثة عقود من الخبرة العالمية في خدمات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز بشكل خاص على التخطيط الإستراتيجي وتطوير المنتجات والتميز التشغيلي وتحويل الأعمال. وفي عام 2018، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Research Now، قاد عملية الاندماج الناجحة مع SSI لإنشاء Dynata، أكبر مزود في العالم لبيانات الطرف الأول المصرح بها بالكامل، حيث شغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي. خلال فترة عمله التي امتدت لست سنوات، تمكن لابن من مضاعفة إيراداته ثلاث مرات وأربعة أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بالتعاون مع 5,500 موظف في أكثر من 40 دولة. لقد وضع ونفذ إستراتيجية لتنويع عروض الشركة بما يتجاوز أبحاث السوق إلى وسائل الإعلام والإعلان، مما أدى إلى تدفقات إيرادات جديدة تمثل الآن أكثر من 25 بالمائة من إيرادات Dynata. ومن خلال عمليات الدمج والاستحواذ الإستراتيجي والاستثمارات، عزز Laben من مكانة شركة Dynata ليس فقط كأكبر لاعب في الصناعة، ولكن أيضًا كمزود للمنتجات عالية الجودة، وأفضل خدمة للعملاء، وعروض المنتجات الأكثر ابتكارًا.
وقال Joel Bar-El، الرئيس التنفيذي لشركة Trax: "إن خلفية Gary هي مزيج مثالي من الخبرة في خدمات المعلومات القائمة على التكنولوجيا، والقيادة المثبتة، وتطوير السوق والمنتجات المبتكرة". "ومع زخمنا المستمر في قطاع التجزئة العالمي، فإننا نستثمر في قائد سيرتقي بشركة Trax إلى المستوى التالي".
قبل انضمامه إلى Dynata، شغل Laben منصب كبير مسؤولي البيانات العالميين في Wunderman والرئيس التنفيذي لمجموعة KBM، حيث زاد من إيراداتها 10 أضعاف ومن أرباحها التشغيلية 15 ضعفًا ووضعها في المسار الذي أصبحت فيه شركة رائدة عالميًا في صناعة خدمات التسويق. وقد شغل أيضًا مناصب تنفيذية في Experian وTRW وDun and Bradstreet.
Laben هو مستثمر نشط وعضو مجلس إدارة ومستشار للعديد من الشركات والمنظمات.
حول Trax Retail
تتمثل مهمة Trax في تمكين العلامات التجارية وتجار التجزئة من تسخير قوة التقنيات الرقمية لإنتاج أفضل تجارب التسوق التي يمكن تخيلها. تتيح منصة البيع بالتجزئة من Trax للعملاء فهم وتحسين ما يحدث على الرف، في كل متجر، طوال الوقت حتى يتمكنوا من التركيز على ما يفعلونه بشكل أفضل وهو إسعاد المتسوقين.
تستخدم العديد من أفضل شركات السلع الاستهلاكية المعبأة في العالم والعلامات التجارية الناشئة وقادة البيع بالتجزئة حلول مراقبة الرفوف والتحليلات والترويج والتنشيط وإشراك المتسوقين من Trax على نطاق واسع لتعزيز تجارب المتسوقين الإيجابية وفتح فرص الإيرادات في جميع نقاط البيع.
وباعتبارها شركة رائدة في رؤية الكمبيوتر، تواصل Trax قيادة الصناعة في مجال الابتكار والتميز من خلال تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وطرق جمع البيانات المستقلة، وقدرات الترويج عند الطلب. Trax هي شركة عالمية لها مراكز في الولايات المتحدة وسنغافورة والمجر وبكين والمكسيك وإسرائيل، وتخدم العملاء في أكثر من 90 دولة حول العالم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .
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