Trax Retail تعلن عن تعيين رئيس تنفيذي جديد

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Trax Retail ، شركة البيانات والتكنولوجيا التي تعمل على رقمنة العالم المادي لتجارة التجزئة، عن تعيين Gary Laben في منصب الرئيس التنفيذي لها. بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Trax، سيقود Laben منصة البيع بالتجزئة القائمة على التكنولوجيا والبيانات من خلال مرحلتها التالية من النمو، مع التركيز على البناء على حلولها المبتكرة والرائدة في الصناعة لمصنعي السلع الاستهلاكية المعبأة وتجار التجزئة والمتسوقين.

قال Laben: "بصفتنا شركة رائدة في مجال الابتكار والتنفيذ في مجال البيع بالتجزئة، فإن Trax لديها فرصة تحويلية للاستفادة من تدفقات البيانات والتكنولوجيا الجديدة". "يسعدني الانضمام إلى الفريق وأتطلع إلى تعزيز حلولنا الحالية وتطوير قدرات جديدة لقطاعنا الأساسي وما بعده".

لدى Laben ثلاثة عقود من الخبرة العالمية في خدمات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز بشكل خاص على التخطيط الإستراتيجي وتطوير المنتجات والتميز التشغيلي وتحويل الأعمال. وفي عام 2018، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Research Now، قاد عملية الاندماج الناجحة مع SSI لإنشاء Dynata، أكبر مزود في العالم لبيانات الطرف الأول المصرح بها بالكامل، حيث شغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي. خلال فترة عمله التي امتدت لست سنوات، تمكن لابن من مضاعفة إيراداته ثلاث مرات وأربعة أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بالتعاون مع 5,500 موظف في أكثر من 40 دولة. لقد وضع ونفذ إستراتيجية لتنويع عروض الشركة بما يتجاوز أبحاث السوق إلى وسائل الإعلام والإعلان، مما أدى إلى تدفقات إيرادات جديدة تمثل الآن أكثر من 25 بالمائة من إيرادات Dynata. ومن خلال عمليات الدمج والاستحواذ الإستراتيجي والاستثمارات، عزز Laben من مكانة شركة Dynata ليس فقط كأكبر لاعب في الصناعة، ولكن أيضًا كمزود للمنتجات عالية الجودة، وأفضل خدمة للعملاء، وعروض المنتجات الأكثر ابتكارًا.

وقال Joel Bar-El، الرئيس التنفيذي لشركة Trax: "إن خلفية Gary هي مزيج مثالي من الخبرة في خدمات المعلومات القائمة على التكنولوجيا، والقيادة المثبتة، وتطوير السوق والمنتجات المبتكرة". "ومع زخمنا المستمر في قطاع التجزئة العالمي، فإننا نستثمر في قائد سيرتقي بشركة Trax إلى المستوى التالي".

قبل انضمامه إلى Dynata، شغل Laben منصب كبير مسؤولي البيانات العالميين في Wunderman والرئيس التنفيذي لمجموعة KBM، حيث زاد من إيراداتها 10 أضعاف ومن أرباحها التشغيلية 15 ضعفًا ووضعها في المسار الذي أصبحت فيه شركة رائدة عالميًا في صناعة خدمات التسويق. وقد شغل أيضًا مناصب تنفيذية في Experian وTRW وDun and Bradstreet.

Laben هو مستثمر نشط وعضو مجلس إدارة ومستشار للعديد من الشركات والمنظمات.

حول Trax Retail

تتمثل مهمة Trax في تمكين العلامات التجارية وتجار التجزئة من تسخير قوة التقنيات الرقمية لإنتاج أفضل تجارب التسوق التي يمكن تخيلها. تتيح منصة البيع بالتجزئة من Trax للعملاء فهم وتحسين ما يحدث على الرف، في كل متجر، طوال الوقت حتى يتمكنوا من التركيز على ما يفعلونه بشكل أفضل وهو إسعاد المتسوقين.

تستخدم العديد من أفضل شركات السلع الاستهلاكية المعبأة في العالم والعلامات التجارية الناشئة وقادة البيع بالتجزئة حلول مراقبة الرفوف والتحليلات والترويج والتنشيط وإشراك المتسوقين من Trax على نطاق واسع لتعزيز تجارب المتسوقين الإيجابية وفتح فرص الإيرادات في جميع نقاط البيع.

وباعتبارها شركة رائدة في رؤية الكمبيوتر، تواصل Trax قيادة الصناعة في مجال الابتكار والتميز من خلال تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وطرق جمع البيانات المستقلة، وقدرات الترويج عند الطلب. Trax هي شركة عالمية لها مراكز في الولايات المتحدة وسنغافورة والمجر وبكين والمكسيك وإسرائيل، وتخدم العملاء في أكثر من 90 دولة حول العالم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .

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