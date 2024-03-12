Adani Green Energy تشغل 1000 ميجاوات من مجمع خافدا للطاقة المتجددة بقدرة 30,000 ميجاوات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--قامت شركة Adani Green Energy Limited (AGEL)، وهي أكبر شركة هندية وواحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، بتشغيل قدرة تراكمية تبلغ 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية في أكبر مجمع للطاقة المتجددة في العالم في خافدا، بولاية غوجارات. وبهذا، حققت AGEL قدرة تشغيلية تبلغ 9,478 ميجاوات وتواصل رحلتها إلى الهدف المعلن المتمثل في 45,000 ميجاوات بحلول عام 2030.
سلمت AGEL 1000 ميجاوات في أقل من 12 شهرًا من بدء العمل في خافدا. وشمل ذلك تركيب ما يقرب من 2.4 مليون وحدة شمسية. يؤكد التقدم المتسارع التزام AGEL بهدف الهند المتمثل في تحقيق قدرة 500 جيجاوات من الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030.
يمتد أكبر مصنع للطاقة المتجددة في العالم بقدرة 30 جيجاوات على مساحة مذهلة تبلغ 538 كيلومترًا مربعًا من الأراضي القاحلة، أي خمسة أضعاف حجم باريس. من المتوقع أن يكتمل المشروع في السنوات الخمس المقبلة وسيخلق أكثر من 15,200 وظيفة محافظة على البيئة
بالاستفادة من قدرات تنفيذ المشاريع المثبتة لشركة Adani Infra، والخبرة التكنولوجية لشركة Adani New Industries Limited (ANIL)، والتميز التشغيلي لشركة AIMSL، وسلسلة التوريد القوية، من المقرر أن تكرر AGEL نجاحها في بناء وتشغيل أول وأكبر مجموعة هجينة للرياح الشمسية في الهند في جيسلمير.
التزمت AGEL بنشر روبوتات تنظيف من دون مياه لكامل السعة الشمسية لمعالجة تراكم الغبار على الألواح لزيادة إنتاج الطاقة والمساعدة في الحفاظ على المياه في منطقة كوتش القاحلة. وسيمكّن ذلك من تحقيق أهداف الحياد المائي التي وضعتها المجموعة الاستشارية المعنية بالعوامل البيئية بما يتماشى مع الهدف 6 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .
حول Adani Green Energy Limited
تعد شركة Adani Green Energy Limited (AGEL) أكبر شركة في الهند وواحدة من الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في العالم، التي تعمل على التحول إلى الطاقة النظيفة. تقوم AGEL بتطوير وامتلاك وتشغيل محطات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الهجينة المتجددة المتصلة بالشبكة على نطاق المرافق. ومع مسار نمو مغلق يصل إلى 20.8 جيجاوات، تمتلك AGEL حاليًا محفظة تشغيلية للطاقة المتجددة تزيد عن 9 جيجاوات، وهي الأكبر في الهند، منتشرة عبر 12 ولاية.
تعمل شركات محفظة Adani على تمكين تطوير مصنع خافدا للطاقة المتجددة
Adani Infra India
AIIL في طليعة تمكين تطوير البنية التحتية التحويلية على نطاق واسع من خلال الحلول المبتكرة والرؤى القائمة على البيانات والتميز الهندسي. تقدم الشركة خدمات استشارات إدارة المشاريع لمشاريع البنية التحتية عبر قطاعات متنوعة. تلتزم AIIL ببناء حلول أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة لتطوير البنية التحتية.
Adani Ports & Special Economic Zone
تطورت شركة Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSEZ)، وهي جزء من مجموعة Adani المتنوعة عالميًا، من شركة تدير ميناء إلى مرفق نقل متكامل يوفر حلاً شاملاً من بوابة الميناء إلى بوابة العملاء. وهي أكبر مطور ومشغل للموانئ في الهند ولديها 7 موانئ ومحطات إستراتيجية على الساحل الغربي. رؤيتنا هي أن نكون أكبر منصة للموانئ والخدمات اللوجستية في العالم في العقد المقبل. مع رؤية لتحييد انبعاثات الكربون بحلول عام 2025، كانت APSEZ أول ميناء هندي وثالث ميناء في العالم يسجل في مبادرة الأهداف القائمة على العلوم (SBTi) التي تلتزم بأهداف الحد من الانبعاثات للسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
Adani Energy Solutions
AESL، جزء من محفظة Adani، هي منظمة متعددة الأبعاد لها وجود في مختلف جوانب مجال الطاقة، المتمثلة في نقل الطاقة وتوزيعها والقياس الذكي وحلول التبريد. AESL تعمل على تحويل مشهد الطاقة بالطريقة الأكثر موثوقية وبأسعار معقولة مع ضمان الاستدامة.
Ambuja Cements
Ambuja Cements Limited هي واحدة من شركات الأسمنت الرائدة في الهند وعضو في Adani Group المتنوعة – أكبر وأسرع محفظة من الشركات المستدامة المتنوعة. تم الاعتراف بشركة Ambuja باعتبارها العلامة التجارية الأسمنتية الأكثر ثقة في الهند من قِبل هيئة تنظيم الاتصالات للأبحاث في تقريرها عن الثقة في العلامة التجارية لعام 2023. قدمت Ambuja حلولاً خالية من المتاعب لبناء المنازل بمشاريعها الفريدة للتنمية المستدامة وممارساتها الصديقة للبيئة منذ أن بدأت عملياتها. ولإضافة قيمة أكبر للعملاء، أطلقت الشركة منتجات مبتكرة مثل Ambuja Plus وAmbuja Cool Walls وAmbuja Compocem وAmbuja Kawach تحت مظلة تقنية Ambuja المعتمدة. لا تلبي هذه المنتجات احتياجات العملاء المهمة فحسب، بل تساعد أيضًا في تقليل آثار الكربون بشكل كبير.
Anil New Industries
.Adani New Industries Ltd (ANIL)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Adani Enterprises Limited (AEL)، تأتي في طليعة تمكين مبادرات انتقال الطاقة للمجموعة، عبر الوقود المستدام والجزيئات الخضراء. وهي مكرسة لتعزيز أهداف أمن الطاقة وإزالة الكربون في الهند على مستوى العالم. تعمل الشركة على تكييف ورعاية التقنيات المستقبلية سعيًا لتوفير طاقة مستدامة وبأسعار معقولة للجميع.
Adani Infrastructure Management Services
.Adani Infrastructure Management Services Ltd (AIMSL) هي مزود حلول شامل للعمليات والصيانة لقطاع الطاقة عبر محطات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) ونظام النقل ومحطات الطاقة الحرارية. تقوم الشركة بتشغيل وصيانة أحد أكبر الأساطيل في قطاع الطاقة الهندي. كشريك تجاري إستراتيجي، تجمع AIMSL بين خبرة أفضل مواهب التشغيل والصيانة في فئتها، وأحدث التقنيات، والرقمنة لتقديم التميز التشغيلي وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.
Jash Energy
Jash Energy هي شركة رائدة في تصنيع أجهزة التتبع الشمسية، وهي أجهزة مثبتة في لوحة شمسية تتحرك في اتجاه الشمس لالتقاط أقصى قدر من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. تتمتع Jash Energy بموقع إستراتيجي في موندرا، أكبر ميناء خاص في الهند، وتتمتع بسهولة الوصول إلى الأسواق الغربية والشرق أوسطية والأفريقية.
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