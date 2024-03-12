Adani Green Energy تشغل 1000 ميجاوات من مجمع خافدا للطاقة المتجددة بقدرة 30,000 ميجاوات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--قامت شركة Adani Green Energy Limited‏ (AGEL)، وهي أكبر شركة هندية وواحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، بتشغيل قدرة تراكمية تبلغ 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية في أكبر مجمع للطاقة المتجددة في العالم في خافدا، بولاية غوجارات. وبهذا، حققت AGEL قدرة تشغيلية تبلغ 9,478 ميجاوات وتواصل رحلتها إلى الهدف المعلن المتمثل في 45,000 ميجاوات بحلول عام 2030.

سلمت AGEL‏ 1000 ميجاوات في أقل من 12 شهرًا من بدء العمل في خافدا. وشمل ذلك تركيب ما يقرب من 2.4 مليون وحدة شمسية. يؤكد التقدم المتسارع التزام AGEL بهدف الهند المتمثل في تحقيق قدرة 500 جيجاوات من الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030.

يمتد أكبر مصنع للطاقة المتجددة في العالم بقدرة 30 جيجاوات على مساحة مذهلة تبلغ 538 كيلومترًا مربعًا من الأراضي القاحلة، أي خمسة أضعاف حجم باريس. من المتوقع أن يكتمل المشروع في السنوات الخمس المقبلة وسيخلق أكثر من 15,200 وظيفة محافظة على البيئة

بالاستفادة من قدرات تنفيذ المشاريع المثبتة لشركة Adani Infra، والخبرة التكنولوجية لشركة Adani New Industries Limited ‏(ANIL)، والتميز التشغيلي لشركة AIMSL، وسلسلة التوريد القوية، من المقرر أن تكرر AGEL نجاحها في بناء وتشغيل أول وأكبر مجموعة هجينة للرياح الشمسية في الهند في جيسلمير.

التزمت AGEL بنشر روبوتات تنظيف من دون مياه لكامل السعة الشمسية لمعالجة تراكم الغبار على الألواح لزيادة إنتاج الطاقة والمساعدة في الحفاظ على المياه في منطقة كوتش القاحلة. وسيمكّن ذلك من تحقيق أهداف الحياد المائي التي وضعتها المجموعة الاستشارية المعنية بالعوامل البيئية بما يتماشى مع الهدف 6 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .

حول Adani Green Energy Limited

تعد شركة Adani Green Energy Limited‏ (AGEL) أكبر شركة في الهند وواحدة من الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في العالم، التي تعمل على التحول إلى الطاقة النظيفة. تقوم AGEL بتطوير وامتلاك وتشغيل محطات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الهجينة المتجددة المتصلة بالشبكة على نطاق المرافق. ومع مسار نمو مغلق يصل إلى 20.8 جيجاوات، تمتلك AGEL حاليًا محفظة تشغيلية للطاقة المتجددة تزيد عن 9 جيجاوات، وهي الأكبر في الهند، منتشرة عبر 12 ولاية.

تعمل شركات محفظة Adani على تمكين تطوير مصنع خافدا للطاقة المتجددة

Adani Infra India

AIIL في طليعة تمكين تطوير البنية التحتية التحويلية على نطاق واسع من خلال الحلول المبتكرة والرؤى القائمة على البيانات والتميز الهندسي. تقدم الشركة خدمات استشارات إدارة المشاريع لمشاريع البنية التحتية عبر قطاعات متنوعة. تلتزم AIIL ببناء حلول أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة لتطوير البنية التحتية.

Adani Ports & Special Economic Zone

تطورت شركة Adani Ports and Special Economic Zone Ltd ‏(APSEZ)، وهي جزء من مجموعة Adani المتنوعة عالميًا، من شركة تدير ميناء إلى مرفق نقل متكامل يوفر حلاً شاملاً من بوابة الميناء إلى بوابة العملاء. وهي أكبر مطور ومشغل للموانئ في الهند ولديها 7 موانئ ومحطات إستراتيجية على الساحل الغربي. رؤيتنا هي أن نكون أكبر منصة للموانئ والخدمات اللوجستية في العالم في العقد المقبل. مع رؤية لتحييد انبعاثات الكربون بحلول عام 2025، كانت APSEZ أول ميناء هندي وثالث ميناء في العالم يسجل في مبادرة الأهداف القائمة على العلوم (SBTi) التي تلتزم بأهداف الحد من الانبعاثات للسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

Adani Energy Solutions

AESL، جزء من محفظة Adani، هي منظمة متعددة الأبعاد لها وجود في مختلف جوانب مجال الطاقة، المتمثلة في نقل الطاقة وتوزيعها والقياس الذكي وحلول التبريد. AESL تعمل على تحويل مشهد الطاقة بالطريقة الأكثر موثوقية وبأسعار معقولة مع ضمان الاستدامة.

Ambuja Cements

Ambuja Cements Limited هي واحدة من شركات الأسمنت الرائدة في الهند وعضو في Adani Group المتنوعة – أكبر وأسرع محفظة من الشركات المستدامة المتنوعة. تم الاعتراف بشركة Ambuja باعتبارها العلامة التجارية الأسمنتية الأكثر ثقة في الهند من قِبل هيئة تنظيم الاتصالات للأبحاث في تقريرها عن الثقة في العلامة التجارية لعام 2023. قدمت Ambuja حلولاً خالية من المتاعب لبناء المنازل بمشاريعها الفريدة للتنمية المستدامة وممارساتها الصديقة للبيئة منذ أن بدأت عملياتها. ولإضافة قيمة أكبر للعملاء، أطلقت الشركة منتجات مبتكرة مثل Ambuja Plus وAmbuja Cool Walls وAmbuja Compocem وAmbuja Kawach تحت مظلة تقنية Ambuja المعتمدة. لا تلبي هذه المنتجات احتياجات العملاء المهمة فحسب، بل تساعد أيضًا في تقليل آثار الكربون بشكل كبير.

Anil New Industries

.Adani New Industries Ltd‏ (ANIL)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Adani Enterprises Limited ‏(AEL)، تأتي في طليعة تمكين مبادرات انتقال الطاقة للمجموعة، عبر الوقود المستدام والجزيئات الخضراء. وهي مكرسة لتعزيز أهداف أمن الطاقة وإزالة الكربون في الهند على مستوى العالم. تعمل الشركة على تكييف ورعاية التقنيات المستقبلية سعيًا لتوفير طاقة مستدامة وبأسعار معقولة للجميع.

Adani Infrastructure Management Services

.Adani Infrastructure Management Services Ltd ‏(AIMSL) هي مزود حلول شامل للعمليات والصيانة لقطاع الطاقة عبر محطات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) ونظام النقل ومحطات الطاقة الحرارية. تقوم الشركة بتشغيل وصيانة أحد أكبر الأساطيل في قطاع الطاقة الهندي. كشريك تجاري إستراتيجي، تجمع AIMSL بين خبرة أفضل مواهب التشغيل والصيانة في فئتها، وأحدث التقنيات، والرقمنة لتقديم التميز التشغيلي وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.

Jash Energy

Jash Energy هي شركة رائدة في تصنيع أجهزة التتبع الشمسية، وهي أجهزة مثبتة في لوحة شمسية تتحرك في اتجاه الشمس لالتقاط أقصى قدر من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. تتمتع Jash Energy بموقع إستراتيجي في موندرا، أكبر ميناء خاص في الهند، وتتمتع بسهولة الوصول إلى الأسواق الغربية والشرق أوسطية والأفريقية.

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