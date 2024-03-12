أتكنز رياليس تفتتح مكتبًا جديدًا في القاهرة لدعم نموذج تنفيذ المشاريع العالمي الخاص بها

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة أتكنز رياليس (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز TSX: ATRL)، وهي شركة متكاملة للخدمات المهنية وإدارة المشاريع ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، عن توسيع تواجدها الإقليمي في الشرق الأوسط بافتتاح مكتب جديد في القاهرة، مصر. يعد المكتب الجديد جزءًا من مركز التكنولوجيا العالمي (GTC) التابع للشركة ويدعم نموذج تنفيذ المشاريع العالمي الخاص بها من خلال توفير القدرات والمواهب للعمل جنبًا إلى جنب مع مناطقها وأسواقها في مشاريع العملاء الاستراتيجية، مما يؤدي إلى توحيد المعايير والمرونة وجودة التسليم والتميز التقني.

وتتواجد الشركة في القاهرة منذ عام 2007، حيث دعمت تسليم مشاريع رئيسة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيلعب المكتب الجديد دورًا رئيسًا في تسريع النمو الإقليمي للشركة من خلال خدمات التصميم والهندسة وإدارة المشاريع الشاملة المدعومة بالحلول الرقمية والخبرة في مجال صافي الانبعاثات الصفري. هذا وقد حضر حفل الافتتاح فيليب هور، الرئيس التنفيذي للعمليات، والضيوف والشركاء، وفريق عمل أتكنز رياليس في القاهرة.

وقد علّق فيليب هور قائلاً: "تشهد منطقة الشرق الأوسط اليوم نمواً غير مسبوق في البنية التحتية، مما يتطلب تعزيز الابتكار والكفاءة في تسليم المشاريع أكثر من أي وقت مضى. وتواصل شركة أتكنز رياليس لعب دور رئيسي في دعم المشاريع التحويلية التي تلبي الاحتياجات السكانية المتزايدة وأجندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة". وتابع: "يعد مكتب القاهرة الجديد إضافة استراتيجية لمراكزنا العالمية للتميز، التي من شأنها أن تضيف المزيد من القيمة لعملائنا وتساعد في تعزيز فرص العمل في مصر."

يقع المكتب الجديد في مدينة نصر النابضة بالحياة في مدينة القاهرة، في برج "إيه 6" بمجمع سيتي ستارز، ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 250 موظفًا. وهو يحتوي على العديد من محطات العمل المفتوحة وصالة للاستراحة وقاعات للاجتماعات وحجرات للجلوس مصممة لتعزيز التعاون والمشاركة. يمثل مكتب القاهرة مركز التميز الخامس للتميز في شركة، مع مكاتب أخرى منتشرة في جميع أنحاء الهند في بنغالور وجورجاون ومومباي وبيون.

مع وجودها لأكثر من 50 عامًا في الشرق الأوسط، اكتسبت شركة أتكنز رياليس سمعة عالمية في تقديم بعض المشاريع الأكثر شهرة في جميع أنحاء المنطقة، من برج العرب إلى أوبرا دبي ومترو الرياض. وتشمل بعض المشاريع الكبيرة التي ربحتها الشركة مؤخرًا مشروع "ذا لاين" في نيوم بصفتها مؤسسة شريك تسليم، ومشروع "المربع الجديد" وبرج "المكعب"، وذلك بصفتها المخطط الرئيسي لتصميم هذه الوجهة الغامرة التي ستحدث تغيير في الطريقة التي يستمتع بها الناس بتجربة الضيافة والتجزئة والترفيه في المملكة العربية السعودية.

لمحة عن "أتكنز رياليس"

تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤها كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية في مناطق أساسية (كندا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، آسيا، الشرق الأوسط وأستراليا) والطاقة النووية، ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: أو متابعتنا على "لينكد إ ".