إطلاق جائزة الساونا العالمية Sauna37 في 7 مارس.

الموقع الرسمي

Instagram @sauna37_official

SAUNA37 هي جوائز عالمية تُقدِّمها شركة TTNE في مجال الساونا، حيث تتألف من فريق إبداعي متخصِّص في أعمال حمامات الساونا ويقع مقرها في اليابان وتواصل الابتكار عن طريق تجارب حمامات الساونا.

قمنا بترشيح 37 حمام ساونا من جميع أنحاء العالم حيث ستُمثل وجهات السفر النهائية.

لقد بدأنا جائزة الساونا "SAUNACHELIN"*1 محليًا في اليابان في عام 2018، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر جوائز الساونا في اليابان مع استخدام أكثر من مليون لوح طاقة ضوئية شمسية لتخزين الطاقة سنويًا.

هذه المرة، تمنح TTNE جوائز لأفضل 37 حمام ساونا حول العالم، حيث يمكنك الاستمتاع بتجربة حمام الساونا المثالي.

نأمل أن يسهِم شغفنا وأعمالنا في تحسين ثقافة الساونا حول العالم، وكذلك المستقبل حيث يمكن للأشخاص أن يكونوا أكثر سعادة وصحة عن طريق تجربة حمامات الساونا.

*1 SAUNACHELIN: @saunachelin_official

مرافق الساونا البالغ عددها 37 التي تم ترشيحها (حسب الترتيب الأبجدي)

Alpin Panorama Hotel Hubertus (إيطاليا)

AQUA DOME(النمسا)

BATHHOUSE Williamsburg (الولايات المتحدة الأمريكية)

Cafe Kuusijärvi (فنلندا)

Centralbadet (السويد)

Elaisa Energetic Wellness (بلجيكا)

Farris Bad (النرويج)

Friedrichsbad (ألمانيا)

Isokenkäisten Klubi (فنلندا)

Kalma Saun (إستونيا)

Kotiharjun Sauna (فنلندا)

LIQUIDROM (ألمانيا)

Löyly (فنلندا)

Mediterana (ألمانيا)

Mooska farm (إستونيا)

Mustamäe Elamus Spa (إستونيا)

QC Termemilano (إيطاليا)

Rajaportin Sauna (فنلندا)

SALT art & music (النرويج)

SANA MANE SAZAE (اليابان)

Sauna Deco (هولندا)

Sauna Seura (فنلندا)

Saunakylä (فنلندا)

Sky Lagoon Iceland (آيسلندا)

spa metsä Otaka (اليابان)

Taunus Therme (ألمانيا)

The Bath House (المملكة المتحدة)

The Istana (إندونيسيا)

The Nest (السويد)

The Rakan Open-Air Bath (اليابان)

The Sauna (اليابان)

Therme Bucuresti (رومانيا)

Therme Erding (ألمانيا)

Therme Wien (النمسا)

Thermen Bussloo (هولندا)

Vabali Spa Berlin (ألمانيا)

WORLD SPA (الولايات المتحدة الأمريكية)

TTNE

TTNE، بقيادة Dai Matsuo (المعروف أيضًا باسم Totonoe Oyakata @totonoeoyakata (IG))) وDaisuke Akiyama (المعروف أيضًا باسم Sauna Shisho @saunashisho (IG)))، هو فريق إبداعي متخصِّص في أعمال حمامات الساونا وتواصل الابتكار عن طريق تجارب حمامات الساونا.

نحن شركة رائدة في مجتمع الساونا داخل اليابان ونعمل على توسيع حجم أنشطتنا في جميع أنحاء العالم.

تم اختيار TTNE باعتبارها "شريك الساونا المميز" الفريد من نوعه من قِبل Harvia، العلامة التجارية الأولى للساونا في العالم. نحن نواصل تقديم مساهمات في ثقافة الساونا كأول "سفير عالمي لشركة Harvia" من خلال مشاركة الاتجاهات الجديدة وتصميم تجارب ساونا أفضل في جميع أنحاء العالم.

يسعى فريقنا من المبشرين الشغوفين والمرتبطين بحب الساونا إلى توسيع مجتمع الساونا لتنتشر مثل هذه التجارب في جميع أنحاء العالم. نحن لا نتعرق فقط في الساونا، ولكننا نتعرق ونبذل كل ما بوسعنا "لتحقيق" تجربة ساونا مثالية.

الموقع الرسمي وInstagram

TTNE: @ttne_official

TTNE Pro Saunner:

Japan Association of Sauna: @japanassociationofsauna

SAUNACHELIN: @saunachelin_official

SAUNA SELECT: @saunaselect

SAUNA37: @sauna37_official

HARVIA: ، ، @harviaglobal ، @harvia

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