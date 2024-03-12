إطلاق جائزة الساونا العالمية Sauna37 في 7 مارس.

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- TTNE:
الموقع الرسمي
Instagram @sauna37_official
SAUNA37 هي جوائز عالمية تُقدِّمها شركة TTNE في مجال الساونا، حيث تتألف من فريق إبداعي متخصِّص في أعمال حمامات الساونا ويقع مقرها في اليابان وتواصل الابتكار عن طريق تجارب حمامات الساونا.
قمنا بترشيح 37 حمام ساونا من جميع أنحاء العالم حيث ستُمثل وجهات السفر النهائية.
لقد بدأنا جائزة الساونا "SAUNACHELIN"*1 محليًا في اليابان في عام 2018، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر جوائز الساونا في اليابان مع استخدام أكثر من مليون لوح طاقة ضوئية شمسية لتخزين الطاقة سنويًا.
هذه المرة، تمنح TTNE جوائز لأفضل 37 حمام ساونا حول العالم، حيث يمكنك الاستمتاع بتجربة حمام الساونا المثالي.
نأمل أن يسهِم شغفنا وأعمالنا في تحسين ثقافة الساونا حول العالم، وكذلك المستقبل حيث يمكن للأشخاص أن يكونوا أكثر سعادة وصحة عن طريق تجربة حمامات الساونا.
*1 SAUNACHELIN: @saunachelin_official
مرافق الساونا البالغ عددها 37 التي تم ترشيحها (حسب الترتيب الأبجدي)
Alpin Panorama Hotel Hubertus (إيطاليا)
AQUA DOME(النمسا)
BATHHOUSE Williamsburg (الولايات المتحدة الأمريكية)
Cafe Kuusijärvi (فنلندا)
Centralbadet (السويد)
Elaisa Energetic Wellness (بلجيكا)
Farris Bad (النرويج)
Friedrichsbad (ألمانيا)
Isokenkäisten Klubi (فنلندا)
Kalma Saun (إستونيا)
Kotiharjun Sauna (فنلندا)
LIQUIDROM (ألمانيا)
Löyly (فنلندا)
Mediterana (ألمانيا)
Mooska farm (إستونيا)
Mustamäe Elamus Spa (إستونيا)
QC Termemilano (إيطاليا)
Rajaportin Sauna (فنلندا)
SALT art & music (النرويج)
SANA MANE SAZAE (اليابان)
Sauna Deco (هولندا)
Sauna Seura (فنلندا)
Saunakylä (فنلندا)
Sky Lagoon Iceland (آيسلندا)
spa metsä Otaka (اليابان)
Taunus Therme (ألمانيا)
The Bath House (المملكة المتحدة)
The Istana (إندونيسيا)
The Nest (السويد)
The Rakan Open-Air Bath (اليابان)
The Sauna (اليابان)
Therme Bucuresti (رومانيا)
Therme Erding (ألمانيا)
Therme Wien (النمسا)
Thermen Bussloo (هولندا)
Vabali Spa Berlin (ألمانيا)
WORLD SPA (الولايات المتحدة الأمريكية)
TTNE
TTNE، بقيادة Dai Matsuo (المعروف أيضًا باسم Totonoe Oyakata @totonoeoyakata (IG))) وDaisuke Akiyama (المعروف أيضًا باسم Sauna Shisho @saunashisho (IG)))، هو فريق إبداعي متخصِّص في أعمال حمامات الساونا وتواصل الابتكار عن طريق تجارب حمامات الساونا.
نحن شركة رائدة في مجتمع الساونا داخل اليابان ونعمل على توسيع حجم أنشطتنا في جميع أنحاء العالم.
تم اختيار TTNE باعتبارها "شريك الساونا المميز" الفريد من نوعه من قِبل Harvia، العلامة التجارية الأولى للساونا في العالم. نحن نواصل تقديم مساهمات في ثقافة الساونا كأول "سفير عالمي لشركة Harvia" من خلال مشاركة الاتجاهات الجديدة وتصميم تجارب ساونا أفضل في جميع أنحاء العالم.
يسعى فريقنا من المبشرين الشغوفين والمرتبطين بحب الساونا إلى توسيع مجتمع الساونا لتنتشر مثل هذه التجارب في جميع أنحاء العالم. نحن لا نتعرق فقط في الساونا، ولكننا نتعرق ونبذل كل ما بوسعنا "لتحقيق" تجربة ساونا مثالية.
الموقع الرسمي وInstagram
TTNE: @ttne_official
TTNE Pro Saunner:
Japan Association of Sauna: @japanassociationofsauna
SAUNACHELIN: @saunachelin_official
SAUNA SELECT: @saunaselect
SAUNA37: @sauna37_official
HARVIA: ، ، @harviaglobal ، @harvia
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