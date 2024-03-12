رحلة ثقافية عبر الزمن للتعرف على قصة نجاح فن رأس الخيمة

MENAFN - AETOSWire) تشهد إمارة رأس الخيمة التي تشتهر بكونها "إمارة الطبيعة الخلابة" في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، والتي تتميز بتاريخها العريق الذي يعود إلى 7,000 عام، نمواً اقتصادياً غير مسبوقاً في مختلف القطاعات من أهمها السياحة والإعمار والاستدامة، وضمن هذه المنظومة الحيوية، يواصل مهرجان "فن رأس الخيمة" مسيرة نجاحه وتطوره ليصبح اليوم من أبرز المهرجانات التي تحتفي بالإرث الثقافي والفني الغني في الإمارة.

يُعزى تأسيس المهرجان إلى رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات، حاكم إمارة رأس الخيمة، الهادفة إلى إبراز المواهب الفنية في الإمارة، وتعزيز التبادل الثقافي.

وكان مهرجان فن رأس الخيمة، قد انطلق في متحف رأس الخيمة الوطني، هذا المعلم التاريخي الأثري، في عام 2013 كمعرض فني مبسط استمر ثلاثة أيام، ثم تطور حتى أصبح اليوم حدثاً ثقافياً سنوياً، يقام على مدار شهر كامل، حيث شارك في نسخته الـ 12 والتي أقيمت على مدار شهر فبراير الماضي، 107 فنانين محليين وعالميين من 35 دولة حول العالم، وشهدت حضور 45,000 زائر.

الرؤية وفريق العمل:

أدركت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، الجهة المنظمة لفن رأس الخيمة، أهمية وإمكانيات الحدث، واستكشفت سبل توسعه. وخلال زيارة لها إلى قرية "لا غاسيلي" في فرنسا، تعرفت على قرية يتم تحويلها إلى متحف فني ضخم في الهواء الطلق، ووضعت على ضوء ذلك تصوراً مشابهاً لـ "فن رأس الخيمة"، قائلة: "كنت أعلم المكان المفضل لإقامته".

تعد قرية الجزيرة الحمراء التراثية، المدرجة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لـ"اليونسكو"، آخر قرية لصيد اللؤلؤ في دولة الإمارات، وتمثل إرثاً تاريخياً في العمارة والتجارة والثقافة. تضم القرية حصناً وأبراجاً للمراقبة، ومسجداً وسوقاً ومنازل تقليدية، وتتميز بمتاهة من الأزقة الحجرية، وتعد اليوم مقراً لإقامة بمهرجان "فن رأس الخيمة".

وعن ذلك تقول الدكتورة ناتاشا: "إنه ليس مجرد مهرجاناً فنياً فحسب، بل موقعاً تاريخياً يجذب عدداً كبيراً من الجمهور".

توسعت فعاليات "فن رأس الخيمة" لتشمل مجموعة من ورش العمل، وعروض الأفلام، وبرنامج الاستكشاف الفني. وعن ذلك تقول ريدج: "في العام الماضي، شارك 1,000 طالب وطالبة في ورش العمل والجولات، ونهدف من خلال هذا النهج الحفاظ على استدامة الفنون، عبر ربط الشباب بالتاريخ والثقافة".

تعزيز العلاقات الدولية

يلعب فن رأس الخيمة دوراً محورياً في تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة ثقافية، ومن خلال توفير منصة للفنانين المحليين إلى جانب نظرائهم الدوليين، يسهم المهرجان في تطور المشهد الثقافي والاقتصادي لدولة الإمارات.

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