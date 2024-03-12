أسبوع الموضة في موسكو يسلّط الضوء على موضة الأزياء المحتشمة في مارس 2024

شهد أسبوع الموضة في موسكو ، الذي أُقيم في الفترة بين 1 و8 مارس الجاري، تركيزاً كبيراً على موضة الأزياء المحتشمة المستوحاة من التقاليد والمبادئ الإسلامية. وقد شكّلت هذه المنصة العالمية فرصة لعرض أعمال أكثر من 120 مصمماً من روسيا ومن 10 دول حول العالم، بما في ذلك مصر وتونس وإندونيسيا والصين وجنوب أفريقيا، قدّموا مجموعة متنوعة من التصاميم الإبداعية التي تركز على الاحتشام.

ونجحت العلامتان التجاريتان الروسيتان ZUHAT و MEASURE من منطقة داغستان الروسية المسلمة، فضلاً عن المصمّمة الإندونيسية IRMASARI JOEDAWINATA ، في تقديم مجموعات تعكس جوهر الحشمة في الإسلام. وقدمت علامة MEASURE التجارية مجموعة تعبّر عن ثقافة الملابس الإسلامية من خلال استخدام فن ارتداء الطبقات المتفاوتة الألوان والأقمشة الغنية، في حين استوحت علامة ZUHAT تصاميمها من الصور الفوتوغرافية القديمة. أمّا مجموعة IRMASARI JOEDAWINATA المستوحاة من المحيطات، فتعكس الاتجاه المتنامي والمتسارع نحو موضة "الأزياء المحتشمة".

وفي دائرة الضوء أيضاً، شهدت منصة العرض مشاركة عدد من المصممين العرب أمثال أنيسة عايدة من تونس و عليا أباظة و وسيم خضرا من مصر، قدّم كل منهم مجموعات غنية ثقافياً. وفي حين دمجت أنيسة عايدة بين السمات النموذجية العربية والمهارة المعمارية المصقولة؛ اختارت عليا أباظة القصّات التي توفر الراحة من خلال تصميمات خالدة، وقدّم وسيم خضرا قِطعاً مستوحاة من التنوع الاجتماعي، تعطي الأولوية للراحة والكمال.

أُقيم أسبوع الموضة في موسكو، أكبر المدن الأوروبية، واستقطب عشّاق الموضة ووسائل الإعلام والمشاهير من حول العالم. ومن أبرز الشخصيات اللاتي حضرت العرض نذكر، أسطورة السينما الإيطالية Ornella Muti ، التي حضرت لدعم ابنتها المؤثرة Naike Rivelli ، التي أدهشت الحضور خلال مرورها على منصة العرض لصالح العلامة التجارية الروسية Maison ESVE . كما قدّمت الممثلة الصينية Lily Ji ، المشهورة بأدوارها في فيلمي Pacific Rim: Uprising و Skiptrace ، مجموعتها الخاصة من العباءات الصينية التقليدية التي يعود تاريخها إلى قرون خلت، احتفاءً بإرثها الثقافي وسط احتفالات الموضة في موسكو. ومن بين الحضور البارزين الممثلة التركية Gizem Karaca (التي شاركت في مسلسل Safir).

وقد استُهل أسبوع الموضة في موسكو بمجموعة Lena Karnauhova من التصاميم غير المتجانسة المستوحاة من التغيرات الموسمية، تلتها العلامة التجارية الناشئة BITTE__RUHE ، التي تتخذ من موسكو مقراً لها والتي اختفت بالجمال الساحر للحوريات في مجموعتها الأثيرية. أما العلامة التجارية Abzaeva ، فاختارت الالهام من عمق ثقافة الحضارة البدوية في جمهورية بورياتيا، في حين سلّطت العلامة التجارية KUZINA الضوء على أهمية الشمولية من خلال اختيارها عارضات أزياء مصابات بمتلازمة داون للمشاركة في العرض، في خطوة تهدف لتسليط الضوء على االاحتفاء بالشمولية في عالم الموضة.

يتخطى أسبوع الموضة في موسكو كونه مجرد منصة عرض لمجموعات أزياء المصممين ويشكل وسيلة تتيح لأكثر من 300 متجر من روسيا استكشاف المواهب الجديدة في موقع مستوحى من صالة العرض. ويتم نقل هذا الحدث مباشرة إلى جمهور كبير عبر 50 دولة، ويحظى باهتمام أكثر من 70 ألف متفرّج و5 ملايين مشاهد رقمي في كل موسم، ويتضمّن أيضاً مجموعة متنوعة من المحاضرات والصفوف التخصّصية، فضلاً عن مساحات مخصصة لإقامة معارض للعلامات التجارية المحلية.

للمزيد من التفاصيل حول هذا المزيج من الأزياء المحتشمة والسرد الثقافي، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: moscowfashion أو التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: ...

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