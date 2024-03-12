أسبوع الموضة في موسكو يسلّط الضوء على موضة الأزياء المحتشمة في مارس 2024

(MENAFN
- AETOSWire)
شهد أسبوع الموضة في موسكو ، الذي أُقيم في الفترة بين 1 و8 مارس الجاري، تركيزاً كبيراً على موضة الأزياء المحتشمة المستوحاة من التقاليد والمبادئ الإسلامية. وقد شكّلت هذه المنصة العالمية فرصة لعرض أعمال أكثر من 120 مصمماً من روسيا ومن 10 دول حول العالم، بما في ذلك مصر وتونس وإندونيسيا والصين وجنوب أفريقيا، قدّموا مجموعة متنوعة من التصاميم الإبداعية التي تركز على الاحتشام.
ونجحت العلامتان التجاريتان الروسيتان ZUHAT و MEASURE من منطقة داغستان الروسية المسلمة، فضلاً عن المصمّمة الإندونيسية IRMASARI JOEDAWINATA ، في تقديم مجموعات تعكس جوهر الحشمة في الإسلام. وقدمت علامة MEASURE التجارية مجموعة تعبّر عن ثقافة الملابس الإسلامية من خلال استخدام فن ارتداء الطبقات المتفاوتة الألوان والأقمشة الغنية، في حين استوحت علامة ZUHAT تصاميمها من الصور الفوتوغرافية القديمة. أمّا مجموعة IRMASARI JOEDAWINATA المستوحاة من المحيطات، فتعكس الاتجاه المتنامي والمتسارع نحو موضة "الأزياء المحتشمة".
وفي دائرة الضوء أيضاً، شهدت منصة العرض مشاركة عدد من المصممين العرب أمثال أنيسة عايدة من تونس و عليا أباظة و وسيم خضرا من مصر، قدّم كل منهم مجموعات غنية ثقافياً. وفي حين دمجت أنيسة عايدة بين السمات النموذجية العربية والمهارة المعمارية المصقولة؛ اختارت عليا أباظة القصّات التي توفر الراحة من خلال تصميمات خالدة، وقدّم وسيم خضرا قِطعاً مستوحاة من التنوع الاجتماعي، تعطي الأولوية للراحة والكمال.
أُقيم أسبوع الموضة في موسكو، أكبر المدن الأوروبية، واستقطب عشّاق الموضة ووسائل الإعلام والمشاهير من حول العالم. ومن أبرز الشخصيات اللاتي حضرت العرض نذكر، أسطورة السينما الإيطالية Ornella Muti ، التي حضرت لدعم ابنتها المؤثرة Naike Rivelli ، التي أدهشت الحضور خلال مرورها على منصة العرض لصالح العلامة التجارية الروسية Maison ESVE . كما قدّمت الممثلة الصينية Lily Ji ، المشهورة بأدوارها في فيلمي Pacific Rim: Uprising و Skiptrace ، مجموعتها الخاصة من العباءات الصينية التقليدية التي يعود تاريخها إلى قرون خلت، احتفاءً بإرثها الثقافي وسط احتفالات الموضة في موسكو. ومن بين الحضور البارزين الممثلة التركية Gizem Karaca (التي شاركت في مسلسل Safir).
وقد استُهل أسبوع الموضة في موسكو بمجموعة Lena Karnauhova من التصاميم غير المتجانسة المستوحاة من التغيرات الموسمية، تلتها العلامة التجارية الناشئة BITTE__RUHE ، التي تتخذ من موسكو مقراً لها والتي اختفت بالجمال الساحر للحوريات في مجموعتها الأثيرية. أما العلامة التجارية Abzaeva ، فاختارت الالهام من عمق ثقافة الحضارة البدوية في جمهورية بورياتيا، في حين سلّطت العلامة التجارية KUZINA الضوء على أهمية الشمولية من خلال اختيارها عارضات أزياء مصابات بمتلازمة داون للمشاركة في العرض، في خطوة تهدف لتسليط الضوء على االاحتفاء بالشمولية في عالم الموضة.
يتخطى أسبوع الموضة في موسكو كونه مجرد منصة عرض لمجموعات أزياء المصممين ويشكل وسيلة تتيح لأكثر من 300 متجر من روسيا استكشاف المواهب الجديدة في موقع مستوحى من صالة العرض. ويتم نقل هذا الحدث مباشرة إلى جمهور كبير عبر 50 دولة، ويحظى باهتمام أكثر من 70 ألف متفرّج و5 ملايين مشاهد رقمي في كل موسم، ويتضمّن أيضاً مجموعة متنوعة من المحاضرات والصفوف التخصّصية، فضلاً عن مساحات مخصصة لإقامة معارض للعلامات التجارية المحلية.
للمزيد من التفاصيل حول هذا المزيج من الأزياء المحتشمة والسرد الثقافي، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: moscowfashion أو التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: ...
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