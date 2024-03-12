روتانا وأنغامي يعلنان عن تجديد شراكتهما لتعزيز المحتوى الموسيقي عالمياً

MENAFN - AETOSWire) أعلنت كل منمجموعة "روتانا للموسيقى" هرم شركات الإنتاج الفني والإعلامي الرائدة في مجال صناعة الموسيقى والترفيه وإقامة وتنظيم الحفلات وإنتاج وتوزيع المحتوى الفني في الشرق الأوسط والخليج العربي، وأنغامي (منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تجديد اتفاقية شراكتهما الاستراتيجية التي أبرمت مسبقاً، والتي تتيح لمنصة "أنغامي" إمكانية تقديم المحتوى الصوتي والمرئي الذي تنتجه "روتانا" عملاقة الترفيه العربي لمستخدميها.

يأتي تجديد الإتفاقية بين روتانا وأنغامي في اطار توسيع شراكتهما الاستراتيجية لتشمل مجموعة متنوعة من المحتوى الموسيقي، ولتؤكد عن مرحلة هامة في طريق التعاون المستمر بين الشركتين لاسيما وانها مبنية على الرؤى المنسجمة والشراكة الاولى التي تمت في عام 2012. وتمهيداً لهذا الاتفاق سيتم الإعلان عن مجموعة متنوعة من الإصدارات والتعاونات عبر مختلف أنواع المحتوى الموسيقية على مدى السنوات الثلاثة القادمة.

بمناسبة تجديد الاتفاقية، قال الاستاذ سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روتانا للموسيقى": "اعتادت روتانا دوماً أن تكون المجموعة الموسيقية الرائدة في خدمة وإسعاد وترفيه الجمهور السعودي والخليجي والعربي والعالمي الذي كونا معه عبر السنوات جسراً من الثقة والتقدير في أن يجد ويلمس التميز منا بكل ما يصبو اليه في مجالي صناعة الموسيقى والترفيه، ومواكبة لمتغيرات السوق وتوسيع دائرة الابداع والابتكار، وبعد تعاون مع منصة أنغامي اثمر عن نتائج ايجابية، يسرّنا تجديد هذه الشراكة التي ستسهم أيضاً في توطيد العلاقة المتينة بين "روتانا " وجمهورها. وكلنا ثقة أن ما هو قادم بيننا وبين أنغامي سيساعد على توسيع حضورنا بإيصال موسيقى "روتانا " للمستمعين في مختلف أنحاء العالم."

من جانبه، قال إدي مارون ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي: : "نحن متحمسون لتجديد وتوسيع شراكتنا مع روتانا، مع التزامنا بتقديم محتوى وتجارب مميزة للمستخدمين . واليوم، تؤكد هذه الاتفاقية للسنوات الثلاث المقبلة على رؤيتنا المشتركة في اعادة تشكيل المشهد الموسيقي في العالم العربي وتقديم فرص إستثنائية للفنانين والمعجبين على حد سواء."

نبذة عن أنغامي ( NASDAQ: ANGH ):

أنغامي هي المنصة التكنولوجية الأولى والأشهر والأسرع نمواً في مجال البث الموسيقي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي الخيار المفضل للموسيقى العربية والعالمية والترفيه، وابتكارات الفنانين، وفتح نافذة التواصل بين الناس. ومن خلال منظومتها الشاملة والغنية بخيارات الموسيقى والبودكاست والفعاليات وغيرها، توفر أنغامي الأدوات اللازمة لأي شخص كي يبدع ويشارك صوته مع العالم أجمع.

وكانت أنغامي عند إطلاقها في عام 2012 أول منصة لبث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على رقمنة قطاع الموسيقى. وهي تضم اليوم أكبر قائمة تحتوي على أكثر من 100 مليون أغنية ومحتوى مرخص من أهم الشركات العربية والفنانين والموزعين المستقلين، متاحة لأكثر من 120 مليون مستخدم مسجّل. وأبرمت أنغامي شراكات مع أكثر من 40 شركة اتصالات لتسهيل عملية الاشتراك وجذب المستخدمين، بالإضافة إلى بناء علاقات طويلة الأمد وتوفير المحتوى الموسيقي من أهم العلامات التجارية العالمية مثل“يونيفرسال” و”سوني” و”وارنر” و”ميرلين”، وتدأب باستمرار على ترخيص وإنتاج محتوى جديد وأصلي. ويقع المقر الرئيسي لأنغامي في أبوظبي، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. كما أنها تنشط في 16 دولة مختلفة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد توسعت مؤخرًا لتضم الولايات المتحدة الأميركية وكندا وقريبًا في أوروبا. وهي الخدمة الوحيدة المتاحة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية؛ كما أنها قريبة دوماً من قاعدة عملائها، ليس فقط من خلال تواجدها في مختلف أرجاء المنطقة وإنما أيضاً بفضل نقاط بيانات المستخدمين التي تعالجها يومياً والبالغة حوالي 56 مليون نقطة.

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نبذة عن "روتانا للموسيقى" :

مجموعة "روتانا للموسيقى" هي مجموعة سعودية رائدة في مجال الإعلام الترفيهي والإنتاج والتوزیع الموسیقيّ في الشرق الأوسط والخلیج العربي، مقرها الرئيسي في الرياض ، ولديها مكاتبها في كل من جدة ، ودبي ، والكويت, وبيروت، والقاھرة. تضم شركة روتانا أبرز وأھم الفنانین في السعودية والخليج والعالم العربي حیث أصبحت روتانا إمبراطوریة إعلامیة، وھي الشركة الوحیدة في العالم العربي التي لديها فريق عمل مكون من مجموعة من الكفاءات والخبرات المميزة على مستوى عالمي, تنتج، وتعرض وتبث إنتاجاتها عبر وسائلها الاعلامية الفضائية والاذاعية (روتانا TV وروتانا FM ) والرقمية (روتانا يوتيوب و" فن بوكس ومواقع التواصل الإجتماعي @RotanaMusic) و @RotanaLive )

التي تمكنها الوصول لما يزيد عن500 ملیون مشاھد ومستمع من جمیع أنحاء العالم. ولدى روتانا فریق عمل كبیر ذو خبرة واسعة واحترافیة عالیة في إدارة وتنظیم أعمال الفنانین وحفلاتهم، وتقديم المحتوى الغنائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، ويعمل فريق إدارة الفنانين بالتخطيط والتنسيق مع فناني روتانا على الإنتاج الموسيقي، وإدارة حقوق النشر، وإقامة الفعاليات التي تلبي مستجدات المتغيرات في صناعة الموسيقى.

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