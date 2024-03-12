روتانا وأنغامي يعلنان عن تجديد شراكتهما لتعزيز المحتوى الموسيقي عالمياً

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت كل من
مجموعة "روتانا للموسيقى" هرم شركات الإنتاج الفني والإعلامي الرائدة في مجال صناعة الموسيقى والترفيه وإقامة وتنظيم الحفلات وإنتاج وتوزيع المحتوى الفني في الشرق الأوسط والخليج العربي، وأنغامي ( NASDAQ: ANGH) ،
منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تجديد اتفاقية شراكتهما الاستراتيجية التي أبرمت مسبقاً، والتي تتيح لمنصة "أنغامي" إمكانية تقديم المحتوى الصوتي والمرئي الذي تنتجه "روتانا" عملاقة الترفيه العربي لمستخدميها.
يأتي تجديد الإتفاقية بين روتانا وأنغامي في اطار توسيع شراكتهما الاستراتيجية لتشمل مجموعة متنوعة من المحتوى الموسيقي، ولتؤكد عن مرحلة هامة في طريق التعاون المستمر بين الشركتين لاسيما وانها مبنية على الرؤى المنسجمة والشراكة الاولى التي تمت في عام 2012. وتمهيداً لهذا الاتفاق سيتم الإعلان عن مجموعة متنوعة من الإصدارات والتعاونات عبر مختلف أنواع المحتوى الموسيقية على مدى السنوات الثلاثة القادمة.
بمناسبة تجديد الاتفاقية، قال الاستاذ سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روتانا للموسيقى": "اعتادت روتانا دوماً أن تكون المجموعة الموسيقية الرائدة في خدمة وإسعاد وترفيه الجمهور السعودي والخليجي والعربي والعالمي الذي كونا معه عبر السنوات جسراً من الثقة والتقدير في أن يجد ويلمس التميز منا بكل ما يصبو اليه في مجالي صناعة الموسيقى والترفيه، ومواكبة لمتغيرات السوق وتوسيع دائرة الابداع والابتكار، وبعد تعاون مع منصة أنغامي اثمر عن نتائج ايجابية، يسرّنا تجديد هذه الشراكة التي ستسهم أيضاً في توطيد العلاقة المتينة بين "روتانا " وجمهورها. وكلنا ثقة أن ما هو قادم بيننا وبين أنغامي سيساعد على توسيع حضورنا بإيصال موسيقى "روتانا " للمستمعين في مختلف أنحاء العالم."
من جانبه، قال إدي مارون ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي: : "نحن متحمسون لتجديد وتوسيع شراكتنا مع روتانا، مع التزامنا بتقديم محتوى وتجارب مميزة للمستخدمين . واليوم، تؤكد هذه الاتفاقية للسنوات الثلاث المقبلة على رؤيتنا المشتركة في اعادة تشكيل المشهد الموسيقي في العالم العربي وتقديم فرص إستثنائية للفنانين والمعجبين على حد سواء."
نبذة عن أنغامي ( NASDAQ: ANGH ):
أنغامي هي المنصة التكنولوجية الأولى والأشهر والأسرع نمواً في مجال البث الموسيقي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي الخيار المفضل للموسيقى العربية والعالمية والترفيه، وابتكارات الفنانين، وفتح نافذة التواصل بين الناس. ومن خلال منظومتها الشاملة والغنية بخيارات الموسيقى والبودكاست والفعاليات وغيرها، توفر أنغامي الأدوات اللازمة لأي شخص كي يبدع ويشارك صوته مع العالم أجمع.
وكانت أنغامي عند إطلاقها في عام 2012 أول منصة لبث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على رقمنة قطاع الموسيقى. وهي تضم اليوم أكبر قائمة تحتوي على أكثر من 100 مليون أغنية ومحتوى مرخص من أهم الشركات العربية والفنانين والموزعين المستقلين، متاحة لأكثر من 120 مليون مستخدم مسجّل. وأبرمت أنغامي شراكات مع أكثر من 40 شركة اتصالات لتسهيل عملية الاشتراك وجذب المستخدمين، بالإضافة إلى بناء علاقات طويلة الأمد وتوفير المحتوى الموسيقي من أهم العلامات التجارية العالمية مثل“يونيفرسال” و”سوني” و”وارنر” و”ميرلين”، وتدأب باستمرار على ترخيص وإنتاج محتوى جديد وأصلي. ويقع المقر الرئيسي لأنغامي في أبوظبي، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. كما أنها تنشط في 16 دولة مختلفة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد توسعت مؤخرًا لتضم الولايات المتحدة الأميركية وكندا وقريبًا في أوروبا. وهي الخدمة الوحيدة المتاحة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية؛ كما أنها قريبة دوماً من قاعدة عملائها، ليس فقط من خلال تواجدها في مختلف أرجاء المنطقة وإنما أيضاً بفضل نقاط بيانات المستخدمين التي تعالجها يومياً والبالغة حوالي 56 مليون نقطة.
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نبذة عن "روتانا للموسيقى" :
مجموعة "روتانا للموسيقى" هي مجموعة سعودية رائدة في مجال الإعلام الترفيهي والإنتاج والتوزیع الموسیقيّ في الشرق الأوسط والخلیج العربي، مقرها الرئيسي في الرياض ، ولديها مكاتبها في كل من جدة ، ودبي ، والكويت, وبيروت، والقاھرة. تضم شركة روتانا أبرز وأھم الفنانین في السعودية والخليج والعالم العربي حیث أصبحت روتانا إمبراطوریة إعلامیة، وھي الشركة الوحیدة في العالم العربي التي لديها فريق عمل مكون من مجموعة من الكفاءات والخبرات المميزة على مستوى عالمي, تنتج، وتعرض وتبث إنتاجاتها عبر وسائلها الاعلامية الفضائية والاذاعية (روتانا TV وروتانا FM ) والرقمية (روتانا يوتيوب و" فن بوكس ومواقع التواصل الإجتماعي @RotanaMusic) و @RotanaLive )
التي تمكنها الوصول لما يزيد عن500 ملیون مشاھد ومستمع من جمیع أنحاء العالم. ولدى روتانا فریق عمل كبیر ذو خبرة واسعة واحترافیة عالیة في إدارة وتنظیم أعمال الفنانین وحفلاتهم، وتقديم المحتوى الغنائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، ويعمل فريق إدارة الفنانين بالتخطيط والتنسيق مع فناني روتانا على الإنتاج الموسيقي، وإدارة حقوق النشر، وإقامة الفعاليات التي تلبي مستجدات المتغيرات في صناعة الموسيقى.
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