آرثر دي ليتل تعلن عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية لمواكبة تطورها المستمر

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- AETOSWire) أعلنت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، اليوم عن سلسلة من التغييرات التنظيمية بالتزامن مع استمرار الشركة في تطوير وتعزيز خدماتها وفريقها القيادي، بما يتماشى مع خطتها التنموية الطموحة.
أعادت الشركة تركيز أقسام الممارسات الوظيفية العالمية بناءً على القيمة التي تقدمها للعملاء وفقاً للآتي:
قسم ممارسات النمو – بقيادة فرانشيسكو مارسيلا قسم ممارسات الأداء – بقيادة آرنود جورون قسم ممارسات الابتكار – بقيادة مايكل كولك قسم ممارسات الإستدامة – بقيادة كارلو ستيلا قسم ممارسات التحول – بقيادة فرانشيسكو مارسيلا
وسيشرف كريم تاجا على جميع أقسام الممارسات الخمس في دور عالمي تم إنشاؤه مؤخراً، في سبيل تحفيز القيمة متعددة الوظائف.
كما قامت آرثر دي ليتل بإجراء تعيينات قيادية جديدة ضمن قسم الممارسات القطاعية في الشركة:
سيتولى غريغوري بانكيرت الآن قيادة قسم ممارسات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والإلكترونيات. سيتولى مارتن راوخنفالد الآن قيادة قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية.
وسيُسند إلى مايكل كروز دور قيادي عالمي جديد يمتد عبر جميع أقسام الممارسات القطاعية، حيث سيُعزز النمو والترابط بهدف تطوير الخدمات المقدمة الى العملاء عالمياً ومحلياً.
كما سيقود فيليب موشار عملية تسريع الابتكار والذكاء الاصطناعي في إطار نموذج الاستشارات المفتوحة والاستشارات القيّمة لشركة آرثر دي ليتل.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركة آرثر دي ليتل بتعيين قادة جدد في الأسواق الأوروبية الرئيسية تشمل:
فرنسا بقيادة ماتيو أيناردي ألمانيا بقيادة مايكل زينتل بلجيكا ولوكسمبورغ بقيادة كورت بايس
وعلى المستوى الإقليمي، سيشرف كوسكون بابان الآن أيضاً على مجموعة الأمريكتين، بينما تم إسناد مجموعة شمال ووسط أوروبا إلى بيرند شرايبر.
وعن هذه الخطوة قال إغناسيو غارسيا ألفيس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة آرثر دي ليتل: "تمثل هذه الموجة من التغييرات التنظيمية الخطوة التالية في رحلة آرثر دي ليتل نحو مستقبل طموح. أدت جهودنا الجماعية على مدار العقد الماضي إلى تحقيق أداء استثنائي، ونعمل الآن على بناء الأسس والركائز لتحقيق تطور أكبر. ستعمل هذه الإجراءات التنظيمية على تعزيز تأثير دور عملائنا، وتحسين سبل التعاون المرن، وجعل شركتنا قادرة على التعامل مع المتغيرات بطريقة افضل وبشكل متوازن. كما أنها توضح التزامنا ببناء الجيل القادم من القادة داخل آرثر دي ليتل من خلال جعل تخطيط خلافة القيادة للأدوار الرئيسية ممارسةً منتظمة."
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نبذة عن آرثر دي ليتل
لا تزال شركة "آرثر دي ليتل" في طليعة الابتكار منذ عام 1886. وتتمتع بسمعة عالمية مرموقة كشركة استشارات رائدة في ربط الإستراتيجية والابتكار والتحول عبر مختلف القطاعات التي تقودها التكنولوجيا. وتعمل الشركة على مساعدة عملائها على التحول من خلال تغيير منظومات الأعمال للكشف عن فرص نمو جديدة. وتمكّن الشركة عملائها من بناء قدرات الابتكار وإحداث تحولات إيجابية في مؤسساتهم. ويتمتع مستشارو الشركة بخبرة عملية قوية عبر مختلف القطاعات بالإضافة إلى معرفة ممتازة بالاتجاهات والتحولات الرئيسية في الأسواق. وتتواجد شركة آرثر دي ليتل في أهم مراكز الأعمال حول العالم. وتفخر الشركة بتقديم خدماتها لمعظم الشركات المدرجة في قائمة مجلة فورتشن "Fortune 1000" بالإضافة إلى الشركات الرائدة الأخرى ومؤسسات القطاع العام .
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