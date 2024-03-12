آرثر دي ليتل تعلن عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية لمواكبة تطورها المستمر

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، اليوم عن سلسلة من التغييرات التنظيمية بالتزامن مع استمرار الشركة في تطوير وتعزيز خدماتها وفريقها القيادي، بما يتماشى مع خطتها التنموية الطموحة.

أعادت الشركة تركيز أقسام الممارسات الوظيفية العالمية بناءً على القيمة التي تقدمها للعملاء وفقاً للآتي:



قسم ممارسات النمو – بقيادة فرانشيسكو مارسيلا

قسم ممارسات الأداء – بقيادة آرنود جورون

قسم ممارسات الابتكار – بقيادة مايكل كولك

قسم ممارسات الإستدامة – بقيادة كارلو ستيلا قسم ممارسات التحول – بقيادة فرانشيسكو مارسيلا

وسيشرف كريم تاجا على جميع أقسام الممارسات الخمس في دور عالمي تم إنشاؤه مؤخراً، في سبيل تحفيز القيمة متعددة الوظائف.

كما قامت آرثر دي ليتل بإجراء تعيينات قيادية جديدة ضمن قسم الممارسات القطاعية في الشركة:



سيتولى غريغوري بانكيرت الآن قيادة قسم ممارسات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والإلكترونيات. سيتولى مارتن راوخنفالد الآن قيادة قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية.

وسيُسند إلى مايكل كروز دور قيادي عالمي جديد يمتد عبر جميع أقسام الممارسات القطاعية، حيث سيُعزز النمو والترابط بهدف تطوير الخدمات المقدمة الى العملاء عالمياً ومحلياً.

كما سيقود فيليب موشار عملية تسريع الابتكار والذكاء الاصطناعي في إطار نموذج الاستشارات المفتوحة والاستشارات القيّمة لشركة آرثر دي ليتل.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركة آرثر دي ليتل بتعيين قادة جدد في الأسواق الأوروبية الرئيسية تشمل:



فرنسا بقيادة ماتيو أيناردي

ألمانيا بقيادة مايكل زينتل بلجيكا ولوكسمبورغ بقيادة كورت بايس

وعلى المستوى الإقليمي، سيشرف كوسكون بابان الآن أيضاً على مجموعة الأمريكتين، بينما تم إسناد مجموعة شمال ووسط أوروبا إلى بيرند شرايبر.

وعن هذه الخطوة قال إغناسيو غارسيا ألفيس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة آرثر دي ليتل: "تمثل هذه الموجة من التغييرات التنظيمية الخطوة التالية في رحلة آرثر دي ليتل نحو مستقبل طموح. أدت جهودنا الجماعية على مدار العقد الماضي إلى تحقيق أداء استثنائي، ونعمل الآن على بناء الأسس والركائز لتحقيق تطور أكبر. ستعمل هذه الإجراءات التنظيمية على تعزيز تأثير دور عملائنا، وتحسين سبل التعاون المرن، وجعل شركتنا قادرة على التعامل مع المتغيرات بطريقة افضل وبشكل متوازن. كما أنها توضح التزامنا ببناء الجيل القادم من القادة داخل آرثر دي ليتل من خلال جعل تخطيط خلافة القيادة للأدوار الرئيسية ممارسةً منتظمة."

- انتهى -

نبذة عن آرثر دي ليتل

لا تزال شركة "آرثر دي ليتل" في طليعة الابتكار منذ عام 1886. وتتمتع بسمعة عالمية مرموقة كشركة استشارات رائدة في ربط الإستراتيجية والابتكار والتحول عبر مختلف القطاعات التي تقودها التكنولوجيا. وتعمل الشركة على مساعدة عملائها على التحول من خلال تغيير منظومات الأعمال للكشف عن فرص نمو جديدة. وتمكّن الشركة عملائها من بناء قدرات الابتكار وإحداث تحولات إيجابية في مؤسساتهم. ويتمتع مستشارو الشركة بخبرة عملية قوية عبر مختلف القطاعات بالإضافة إلى معرفة ممتازة بالاتجاهات والتحولات الرئيسية في الأسواق. وتتواجد شركة آرثر دي ليتل في أهم مراكز الأعمال حول العالم. وتفخر الشركة بتقديم خدماتها لمعظم الشركات المدرجة في قائمة مجلة فورتشن "Fortune 1000" بالإضافة إلى الشركات الرائدة الأخرى ومؤسسات القطاع العام .

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