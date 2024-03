إعلان The New England Center For Children عن التوسع العالمي لخدمات التوحد في الشرق الأوسط

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يواصل The New England Center for Childre ® (NECC®) الرائد عالميًا في مجال التثقيف بشأن التوحد والأبحاث المعنية به، تعميق نفوذه العالمي، فعمد إلى فتح عيادة جديدة في مدينة مصدر بأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

توفر عيادة NECC التي جري افتتاحها حديثًا في أبو ظبي خدمات تحليل السلوك التطبيقي (ABA) المعتمد على الجلسات وخدمات النطق واللغة للعملاء باللغتين الإنجليزية والعربية، إضافةً إلى دعمها للطلاب في البرامج المدرسية والمنزلية والمركزية. أما من ناحية الخدمات المقدمة إلى المراهقين والشباب، فتوفر العيادة تدريبًا مهنيًا وفرص عمل مع أصحاب العمل الشركاء في مدينة مصدر.

حضر حفل قص شريط العيادة الجديدة السيد، محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر، إذ صرح قائلاً: "يحدونا بالغ الشرف إزاء الترحيب بوجود NECC كعضو مهم في منظومتنا". "إن خدمات التثقيف والدعم التي يوفرها للأطفال والشباب وعائلاتهم من شأنها تقوية أواصر المجتمع ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها."

يضم هذا الموقع بين جنباته ثمانية محللين سلوكيين معتمدين من المجلس (BCBAs) واثنين من معالجي مشكلات النطق ومعالجًا مهنيًا، ومن المقرر زيادة هذا العدد بغية تلبية الطلب. كما يتجاوز عدد القوى العاملة الحالي في NECC بدولة الإمارات العربية المتحدة، 550 معلمًا وطبيبًا وموظف دعم، إضافةً إلى أكثر من 36 طالبًا مسجلاً في برنامج الدراسات العليا في Simmons University بمدينة بوسطن.

صرحت الدكتورة Jessica Sassi، المدير التنفيذي في NECC، الحاصلة على درجة الدكتوراه كمحلل سلوكي معتمد من المجلس (BCBA-D) ومحللة السلوك المساعدة المعتمدة (LABA)، قائلة: "يتبوأ NECC مكانة جيدة في الشرق الأوسط تؤهله لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التثقيف بشأن مرض التوحد وغيرها من الخدمات". "واستعانةً بموقعنا الجديد في أبو ظبي ومجموعتنا الاستشارية العالمية، فنحن نحمل على عاتقنا مهمة تغيير حياة الأطفال والبالغين المحتاجين إلى خدمات متعددة التخصصات في دول الخليج. إضافةً إلى ذلك، ترتكز خدماتنا على ما يقرب من 50 عامًا من البحث وتطوير المناهج الدراسية، كما أنها مصممة لتمكين الأفراد بما يؤهلهم لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتهم."

يساعد NECC الأطفال المصابين بالتوحد في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عامًا. وتجدر هنا الإشارة إلى أن مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص الخاضع لإدارة The New England Center for Children (MRC-NECC)، هو صرح تعليمي يقدم خدمات متميزة إلى 262 طفلاً إماراتيًا من أصحاب الهمم في أبو ظبي، على حين يدير NECC أيضًا عيادتين في مدينة دبي الطبية ويوفر خدمات ممارسة استشارية في كل أنحاء مجلس التعاون الخليجي (GCC).

يتوفر المنهج المستخدم في برامج NECC على مستوى العالم تجاريًا عن طريق نظام برمجيات ACE® ABA، الذي جري تطويره في NECC، إذ يقدم خدماته حاليًا إلى أكثر من 13,000 متعلم مصاب بالتوحد.

لمزيد من المعلومات عن عيادة NECC في أبو ظبي، الرجاء زيارة .

يعد NECC مركزًا تعليميًا ومؤسسة بحثية متخصصة في مرض التوحد حاصدة للجوائز. وبالاعتماد على الممارسة القائمة على الأدلة لتحليل السلوك التطبيقي (ABA)، يقدم مجتمع المعلمين والباحثين والأطباء خدمات شاملة في البرامج النهارية والسكنية والفصول الدراسية في المدارس العامة، ناهيك عن الخدمات الاستشارية والخدمات المقدمة عن طريق المناهج على الإنترنت الحاصلة على براءة اختراع. للتعرف على المزيد عن ACE®‎، الرجاء زيارة .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.