إعلان The New England Center For Children عن التوسع العالمي لخدمات التوحد في الشرق الأوسط

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يواصل The New England Center for Childre ® (NECC®) الرائد عالميًا في مجال التثقيف بشأن التوحد والأبحاث المعنية به، تعميق نفوذه العالمي، فعمد إلى فتح عيادة جديدة في مدينة مصدر بأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

توفر عيادة NECC التي جري افتتاحها حديثًا في أبو ظبي خدمات تحليل السلوك التطبيقي (ABA) المعتمد على الجلسات وخدمات النطق واللغة للعملاء باللغتين الإنجليزية والعربية، إضافةً إلى دعمها للطلاب في البرامج المدرسية والمنزلية والمركزية. أما من ناحية الخدمات المقدمة إلى المراهقين والشباب، فتوفر العيادة تدريبًا مهنيًا وفرص عمل مع أصحاب العمل الشركاء في مدينة مصدر.

حضر حفل قص شريط العيادة الجديدة السيد، محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر، إذ صرح قائلاً: "يحدونا بالغ الشرف إزاء الترحيب بوجود NECC كعضو مهم في منظومتنا". "إن خدمات التثقيف والدعم التي يوفرها للأطفال والشباب وعائلاتهم من شأنها تقوية أواصر المجتمع ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها."

يضم هذا الموقع بين جنباته ثمانية محللين سلوكيين معتمدين من المجلس (BCBAs) واثنين من معالجي مشكلات النطق ومعالجًا مهنيًا، ومن المقرر زيادة هذا العدد بغية تلبية الطلب. كما يتجاوز عدد القوى العاملة الحالي في NECC بدولة الإمارات العربية المتحدة، 550 معلمًا وطبيبًا وموظف دعم، إضافةً إلى أكثر من 36 طالبًا مسجلاً في برنامج الدراسات العليا في Simmons University بمدينة بوسطن.

صرحت الدكتورة Jessica Sassi، المدير التنفيذي في NECC، الحاصلة على درجة الدكتوراه كمحلل سلوكي معتمد من المجلس (BCBA-D) ومحللة السلوك المساعدة المعتمدة (LABA)، قائلة: "يتبوأ NECC مكانة جيدة في الشرق الأوسط تؤهله لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التثقيف بشأن مرض التوحد وغيرها من الخدمات". "واستعانةً بموقعنا الجديد في أبو ظبي ومجموعتنا الاستشارية العالمية، فنحن نحمل على عاتقنا مهمة تغيير حياة الأطفال والبالغين المحتاجين إلى خدمات متعددة التخصصات في دول الخليج. إضافةً إلى ذلك، ترتكز خدماتنا على ما يقرب من 50 عامًا من البحث وتطوير المناهج الدراسية، كما أنها مصممة لتمكين الأفراد بما يؤهلهم لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتهم."

يساعد NECC الأطفال المصابين بالتوحد في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عامًا. وتجدر هنا الإشارة إلى أن مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص الخاضع لإدارة The New England Center for Children (MRC-NECC)، هو صرح تعليمي يقدم خدمات متميزة إلى 262 طفلاً إماراتيًا من أصحاب الهمم في أبو ظبي، على حين يدير NECC أيضًا عيادتين في مدينة دبي الطبية ويوفر خدمات ممارسة استشارية في كل أنحاء مجلس التعاون الخليجي (GCC).

يتوفر المنهج المستخدم في برامج NECC على مستوى العالم تجاريًا عن طريق نظام برمجيات ACE® ABA، الذي جري تطويره في NECC، إذ يقدم خدماته حاليًا إلى أكثر من 13,000 متعلم مصاب بالتوحد.

لمزيد من المعلومات عن عيادة NECC في أبو ظبي، الرجاء زيارة .

يعد NECC مركزًا تعليميًا ومؤسسة بحثية متخصصة في مرض التوحد حاصدة للجوائز. وبالاعتماد على الممارسة القائمة على الأدلة لتحليل السلوك التطبيقي (ABA)، يقدم مجتمع المعلمين والباحثين والأطباء خدمات شاملة في البرامج النهارية والسكنية والفصول الدراسية في المدارس العامة، ناهيك عن الخدمات الاستشارية والخدمات المقدمة عن طريق المناهج على الإنترنت الحاصلة على براءة اختراع. للتعرف على المزيد عن ACE®‎، الرجاء زيارة .

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