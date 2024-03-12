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العادات الرمضانية المتاصلة في الساحل الشرقي

3/12/2024 2:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) - بحمد الله- تعالى ها نحن نستقبل شهر رمضان المبارك وسط أجواء الفرح والسرور تتخللها نفحات ايمانيه وعادات تتجدد كل عام في هد الشهر الفضيل.
ونستذكر في كل عام العادات المتأصلة في المنطقة الشرقية في شهر رمضان المبارك مما يميز هد الشهر الفضيل عن باقي الشهور.
وقد اشتهر الساحل الشرقي بالعادات الاجتماعية المؤصلة لصلة الرحم خلال الشهر الفضيل، مثل الغبقات الرمضانية التي تجمع الأهل والأصدقاء بطابع رمضاني تتنوع فيه الأطباق الرمضانية.
وتشتهر المنطقة بطهي الأكلات الشعبية الرمضانية، من أبرزها الهريس، واللقيمات، والعصيدة، والجريش، والثريد، والمرقوق، والصالونة، والبلاليط، والخبز الأحمر و المعكرونه "وغيرها مما يميز السفرة الرمضانية.
كما تتزين اغلب الحارات في المنطقه الشرقيه بالفوانيس والهلال الرمضاني مما يبعث الفرح والسرور في قلوب السكان.
وتتميز المنطقة الشرقية بطقوسها وعاداتها الخاصة، التي تزيد من الترابط الاجتماعي والأسري، وما أن تهل ليالي رمضان، إلا ويبدأ الناس بإحياء تلك العادات الرمضانية، التي تضفي طابعًا خاصًا لأجواء رمضان الروحانية، ومن بين تلك العادات عادة توزيع الطعام بين الاسر وتسمى في بعض محافظات المنطقه ودول الخليج بالنقصه.
وتُعرف هذه العادة بتبادل الوجبات بين أهالي الحي، وكان النساء والأطفال قبل وقت الإفطار يحملون أطباق المأكولات المتنوعة إلى الجيران الذين يبادلونهم في اليوم التالي كذلك بما طهوا ويقومون بإرجاع الأطباق ممتلئة بالخيرات، وكانت هذه العادة مستمرة طوال الشهر الفضيل.في وقتنا الحاضر، وبالرغم من قلة الاهتمام بهذه العادة، وتلاشيها شيئًا فشيئًا، فإن بعض الأهالي استمروا بالحفاظ عليها، حيث يقومون بإحيائها كموروث شعبي قديم من حين لآخر خلال شهر رمضان.
وقد شهد لأبناء المنطقة تزويدهم للمساجد بالإفطار ونشر الخير والصدقة في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية .
أما عن قضاء الأهالي لليالي رمضان فيكون غالباً في قراءة القرآن الكريم في المسجد والاعتكاف والحرص على اداء صلاتي التروايح والقيام التي تعتبر من اهم الفرص الذي يغتنمها العبد في هذا الشهر الفضيل.

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