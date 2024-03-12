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نصائح للمحافظة على جودة النوم في رمضان

3/12/2024 2:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) قدمت مدينة الملك سعود الطبية عدداً من النصائح للتغلب على صعوبة النوم في رمضان، مشيرة إلى عددٍ من الأمور التي تتأثر بسبب تغيُّر الأوقات والروتين؛ منها: النوم، والتغذية، وممارسة الرياضة؛ مما يؤدي لمعاناة البعض من صعوبة في النوم.
وأوضحت المدينة بأن النوم الصحي الذي يحتاجه الشخص البالغ يقارب ثماني ساعات كل ليلة ليتمكن الجسم من استعادة نشاطه، وتخفيف الشعور بالتعب والإجهاد خلال النهار؛ فخلال شهر رمضان المبارك تكثر اضطرابات النوم لعدم انتظام الساعة البيولوجية للجسم، وينبغي تجنب السهر، والحرص على النوم في وقت مبكر حتى وجبة السحور وصلاة الفجر، ثم العودة للنوم لمدة ثلاث إلى أربعة ساعات لحين موعد العمل.
وأشارت إلى وجود عددٍ من الأمور يُنصح بها للحصول على نوم مريح ومنها: أخذ حمام دافئ، الالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ، قراءة القرآن الكريم أو أي كتاب مفضل، تجنب مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة المحمولة في غرفة النوم، الابتعاد عن شرب الكافيين قبل النوم بـ 4-6 ساعات، أو تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم مباشرة.
وشددت على ضرورة التغذية الصحية في شهر رمضان المبارك، حيث يفضل عند الإفطار الإكثار من السوائل والأغذية التي تحتوي على بعض السكريات الطبيعية من أجل الطاقة، مع تجنب تناول الكثير من الأطعمة أو المشروبات ذات السكريات المضافة والأغذية المشبعة بالدهون.
وفي وجبة السحور، نصحت بالحرص على تناول الأطعمة التي تمنع العطش وتحافظ على رطوبة الجسم، مثل: الماء والعصائر الطبيعية، الشوفان، الفواكه الطازجة كالبرتقال، والبطيخ، والموز، والتفاح، تناول السلطة الخضراء، الأرز والمكرونة (مع تجنب إضافة البهارات) والخبز، أيضًا الزبادي المضاف له فواكه، كما ينصح بتجنب زيادة الملح والبهارات لتسببها في العطش أثناء الصيام.
ودعت المدينة، إلى ضرورة الحرص على ممارسة النشاط البدني فترة المساء كنصف ساعة من المشي ولمدة خمس أيام في الأسبوع والتي تفيد في تحسين صحة الجسم، كما أنها تساعد في التجنب من مخاطر الخمول البدني.

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