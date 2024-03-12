إل جي تطلق منتج محلي لحلول التكييف والهواء و تصنع MULTI V 5، في مصنع إل جي شاكر المحدودة بالرياض

MENAFN - Al Watan) أقدمت شركة إل جي للإلكترونيات، العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا والإلكترونيات، مؤخرًا على نقل تكنولوجيا إنتاجها الحديث من نظام (VRF) في التكييف إلى مصنعها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، المعروف بإل جي شاكر المحدودة.

ويمثل هذا التطور الهام مرحلة جديدة في السوق السعودية، حيث تقدم حلاً مبتكرًا يعزز كفاءة الطاقة، ويقلل من البصمة الكربونية، ويدعم الاحتياجات الديناميكية للبُنية التحتية الحديثة.

ويأتي إدخال تكنولوجيا VRF بشكل سلس مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي إطار استراتيجي لتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.

سيقوم المصنع في المقام الأول بإنتاج جهاز إل جي MULTI V الذي يتميز بتكنولوجيا نظام تكييف (VRF). وهو منتج رائج في السوق الإقليمية، حيث يتم إنتاجه بشكل واسع في المملكة العربية السعودية خاصةً في توافق مع الصناعة المحلية للمملكة. يُستخدم هذا الجهاز بشكل خاص في المشاريع الشاهقة وفي قطاعي الفنادق والمشاريع الضخمة. ويعود ذلك أساسًا إلى طبيعته الموثوقة وميزاته في توفير الطاقة وكفاءة استخدام المساحة بالإضافة إلى قدرته على الاتصال بعدة وحدات داخلية إلى وحدة خارجية واحدة، و أنابيب طويلة تناسبالارتفاعات العالية. كما يقلل من مساحة التثبيت ويوفر في تكاليف التشغيل بسبب عملية التشغيل بحمل جزئي.

تم افتتاح المصنع في عام 2008 بالشراكة بين إل جي إلكترونيكس وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المحدودة (شاكر)، وهي الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية في استيراد وتصنيع وتوزيع مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية.

يعتبر المصنع المصدر الرئيسي لتصنيع وحدات تكييف الهواء. ويتم تصدير ها بعد تصنيعها في المملكة العربية السعودية إلى 30 دولة حول العالم. كما أنه واحد من 11 مصنعًا عالميًا تقوم بتصنيع مكيفات هواء إل جي عالية الجودة. لم يقدم المصنع إنتاج أنظمة تكييف الهواء بتكنولوجيا نظام تكييف (VRF)، ولكنه قام أيضًا بتطوير خطوط الإنتاج سنة تلو الأخرى، مما يجعله شهادة حقيقية على التزام إل جي بالمنطقة، والمساهمة في تطوير قطاع التصنيع المحلي بشكل قوي، وتعزيز السيطرة الداخلية على سلسلة التوريد، وتعزيز القدرة على خدمة عملائها والمجتمعات في المنطقة.

يعتمد مصنع إل جي شاكر المحدودة على تكنولوجيا الأتمتة المتطورة باستخدام الروبوتات الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين عمليات الأتمتة.

من خلال هذه العملية، قام المصنع بتمكين إنتاج مكونات يتم توفيرها محليًا، جزئياً من مزودين خارجيين، مما يعزز إمكانيات التصنيع ويقلل من تكاليف الإنتاج. بينما قام هذا المصنع بدور مهم في تعزيز التصنيع المحلي، فإنه أيضاً زاد من تنافسيته في سوق التكييف في المملكة العربية السعودية.

ويلعب المصنع دورًا حيويًا في التعاون مع المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المشاريع التجارية مثل تطويرات العقارات لشركة روشن ومبانٍ مختلفة ومدارس، وأيضًا معرض الدفاع العالمي في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم إل جي بتوفير نظام تكييف الهواء Multi V 5 لمشروع مكة منى، الذي يهدف إلى توفير التبريد في مواقع التخييم المقدسة بـ 7500 طن من التكييف. ويهدف إل جي إلى تسليم هذه الوحدات بحلول أبريل، مما يُظهر شهادة على قدرة مصنع المملكة العربية السعودية على الإنتاج والتزامها في دعم مشاريع البنية التحتية الكبيرة بحلول تبريد متقدمة.

نظمت إل جي أيضًا جولة إعلامية داخل مصنعها لعرض هذه التكنولوجيا المتقدمة. وبهذه المناسبة، قال جونغهو لي، الرئيس التنفيذي ل ال جي الشرق الاوسط و افريقيا: "التزامنا تجاه عملائنا وشركائنا هو أمر ذو أولوية قصوى، فنحن نسعى دائماً لتقديم الأفضل، يسعدنا الترحيب بضيوفنا وعرض لهم أحدث ابتكاراتنا ونتطلع إلى تطوير قدرات مصنعنا بشكل أكبر، شاكرين لهم الوقت والجهد الذين قضواه لزيارتنا اليوم."

وقال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لشركة شاكر"تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في رحلتنا نحو تعزيز قدرات التصنيع المحلية في إطار مبادرة صُنع في السعودية وتتماشى مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كجزء من رؤية 2030. ومن خلال العمل مع شركة إل جي لمكيفات هواء Multi V5، ننتج أحدث التقنيات سعودية الصُنع، مما يُمكننا من تقديم منتجات مرادفة للجودة والموثوقية والصديقة للبيئة. وهدفنا هو تعزيز وجودنا في السوق باستمرار والتوافق مع متطلبات المستهلكين وتوفير قيمة لا مثيل لها لعملائنا والمجتمع الأوسع، ودعم النمو المستدام والابتكار والازدهار في المملكة العربية السعودية".

يقع المصنع في الرياض، وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: [الرابط]