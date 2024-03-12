Tuesday, 12 March 2024 09:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قلف وقلف أويل انترناشونال تتوسعان في تقديم خدمات للسوق السعودي

3/12/2024 2:22:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تستهدف شركة قلف التوسع مع قلف أويل انترناشونال في تقديم خدمات ومنتجات للسوق السعودي ونقل الخبرات والمعرفة للشركة العريقة صاحبة 120 عاما للمملكة.
وخلال زيارة رئيس مجلس إدارة مجموعة هندوجا المالك للعلامة العالمية Gulf سانجاي هندوجا سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدة و الذي تشارك فيه شركة Gulf بفريق Williams ، التقى رئيس مجلس إدارة شركة قلف لمحطات الوقود في السعودية عبدالله الربدي والرئيس التنفيذي المهندس صالح العمر برئيس مجلس إدارة مجموعة هندوجا سانجاي هندوجا.
وتم خلال الاجتماع استعراض أعمال الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث انطلقت Gulf لمحطات الوقود بعد أن حصلت على رخصة التأهيل لتشغيل و إدارة محطات الوقود بموقعين نهاية عام 2020 لتصل إلى أكثر من 100 محطة بنهاية العام 2023 كما تم استعراض أبرز الخطط الاستراتيجية للتوسع في عدد المحطات والخدمات خلال الخمس سنوات القادمة.
كم تمت مناقشة الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية في عدد من القطاعات النوعية المختلفة في مناطق متعددة من المملكة، حيث تم التنسيق بين الشركة ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لاستعراض أبرز الفرص في المدينة .
وذكر الربدي بأن شركة قلف تهدف للتوسع مع قلف اويل انترناشونال في تقديم خدمات ومنتجات للسوق السعودي ونقل الخبرات والمعرفة للشركة العريقة صاحبة 120 عاما للمملكة.
وشكر صالح العمر وزارة الطاقة ممثلة باللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود. التي تسعى لتطوير قطاع محطات الوقود والتي يبلغ سوقها أكثر من 100 مليار ريال وذلك بسن التشريعات والأنظمة التي تطور القطاع و تحفز نمو الاستثمار فيه و يكون جاذباً لاستثمارات أجنبية كما هي مستهدفات رؤية 2030.
و ذكر أن الشركة تهدف للتوسع ورفع حصتها السوقية وذلك بمنح الامتياز الذي وافقت عليه وزارة الطاقة وتدعمه منشآت.
وتسعى Gulf للتوسع في السوق بتقديم عدد من الخدمات الإضافية في قطاع التموين و اللوجستيك و اطلاق سلسلة براند كوفي Revivaو كذلك تنوي ادراج الشحن الكهربائي للسيارات الكهربائية في محطاتها قريباً.
كما لديها خطة للاستفادة من ألواح الطاقة الشمسية لتشغيل 20٪ من محطات الشركة بنهاية عام 2028.
وتعد مجموعة هندوجا من أكبر المستثمرين في أحد عشر قطاعًا بما في ذلك السيارات والبنوك والنفط والمواد الكيميائية المتخصصة، والخدمات المصرفية والمالية ، وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية ، والتجارة ، وتطوير مشاريع البنية التحتية، ووسائل الإعلام والترفيه، والطاقة، والعقارات. وتتخذ المجموعة من لندن و نيويورك ومومباي مقرات لها .

MENAFN12032024000089011017ID1107968118

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث