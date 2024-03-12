قلف وقلف أويل انترناشونال تتوسعان في تقديم خدمات للسوق السعودي

(MENAFN
- Al Watan) تستهدف شركة قلف التوسع مع قلف أويل انترناشونال في تقديم خدمات ومنتجات للسوق السعودي ونقل الخبرات والمعرفة للشركة العريقة صاحبة 120 عاما للمملكة.
وخلال زيارة رئيس مجلس إدارة مجموعة هندوجا المالك للعلامة العالمية Gulf سانجاي هندوجا سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدة و الذي تشارك فيه شركة Gulf بفريق Williams ، التقى رئيس مجلس إدارة شركة قلف لمحطات الوقود في السعودية عبدالله الربدي والرئيس التنفيذي المهندس صالح العمر برئيس مجلس إدارة مجموعة هندوجا سانجاي هندوجا.
وتم خلال الاجتماع استعراض أعمال الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث انطلقت Gulf لمحطات الوقود بعد أن حصلت على رخصة التأهيل لتشغيل و إدارة محطات الوقود بموقعين نهاية عام 2020 لتصل إلى أكثر من 100 محطة بنهاية العام 2023 كما تم استعراض أبرز الخطط الاستراتيجية للتوسع في عدد المحطات والخدمات خلال الخمس سنوات القادمة.
كم تمت مناقشة الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية في عدد من القطاعات النوعية المختلفة في مناطق متعددة من المملكة، حيث تم التنسيق بين الشركة ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لاستعراض أبرز الفرص في المدينة .
وذكر الربدي بأن شركة قلف تهدف للتوسع مع قلف اويل انترناشونال في تقديم خدمات ومنتجات للسوق السعودي ونقل الخبرات والمعرفة للشركة العريقة صاحبة 120 عاما للمملكة.
وشكر صالح العمر وزارة الطاقة ممثلة باللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود. التي تسعى لتطوير قطاع محطات الوقود والتي يبلغ سوقها أكثر من 100 مليار ريال وذلك بسن التشريعات والأنظمة التي تطور القطاع و تحفز نمو الاستثمار فيه و يكون جاذباً لاستثمارات أجنبية كما هي مستهدفات رؤية 2030.
و ذكر أن الشركة تهدف للتوسع ورفع حصتها السوقية وذلك بمنح الامتياز الذي وافقت عليه وزارة الطاقة وتدعمه منشآت.
وتسعى Gulf للتوسع في السوق بتقديم عدد من الخدمات الإضافية في قطاع التموين و اللوجستيك و اطلاق سلسلة براند كوفي Revivaو كذلك تنوي ادراج الشحن الكهربائي للسيارات الكهربائية في محطاتها قريباً.
كما لديها خطة للاستفادة من ألواح الطاقة الشمسية لتشغيل 20٪ من محطات الشركة بنهاية عام 2028.
وتعد مجموعة هندوجا من أكبر المستثمرين في أحد عشر قطاعًا بما في ذلك السيارات والبنوك والنفط والمواد الكيميائية المتخصصة، والخدمات المصرفية والمالية ، وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية ، والتجارة ، وتطوير مشاريع البنية التحتية، ووسائل الإعلام والترفيه، والطاقة، والعقارات. وتتخذ المجموعة من لندن و نيويورك ومومباي مقرات لها .
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