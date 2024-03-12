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كيف يهدد الذكاء الاصطناعي الانتخابات الأمريكية 2024 ؟

3/12/2024 2:22:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مسؤولون عن الانتخابات في أمريكا عن تخوفهم من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على العملية الانتخابية في نوفمبر المقبل.
حيث قالت صحيفة "بوليتيكو" في تقرير بأن "مكالمة كاذبة من وزير الخارجية يخبر العاملين في مراكز الاقتراع بعدم الحاجة إليهم في يوم الانتخابات أو فيديو مزيف لمدير انتخابات الولاية وهو يمزق أوراق الاقتراع قبل فرزها أو بريد إلكتروني تم إرساله إلى مسؤول انتخابي بالمقاطعة يحاول التصيد الاحتيالي لتسجيل الدخول إلى قاعدة بيانات الناخبين الخاصة به، كل هذه الأمور هي أدوات يمكن استخدامها خلال العملية الانتخابية.
وأكد ذات التقرير أن مسؤولي الانتخابات يشعرون بالقلق من أن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعل هذا النوع من الهجوم على العملية أسهل قبل انتخابات نوفمبر، وهم يبحثون عن طرق لمكافحته.
حيث يعد العاملون في مجال الانتخابات أهدافا معرضة للخطر بشكل خاص بالرغم من أنهم غير محددين تماما، بحيث لا يعرف أحد من هم فعلا، علما بأن معظم الأمريكيين لا يزالون يثقون بمسؤولي الانتخابات على نطاق واسع وقد يكون التزييف الذي تم تنفيذه جيدا خطيرا للغاية ومن الصعب مواجهته
كما أحد التهديدات الخاصة يتمثل في انتحال شخصيات مسؤولي الانتخابات أنفسهم عبر الذكاء الاصطناعي، واستخدام ذلك لتضليل عاملين آخرين في الاستحقاق، بحسب صحيفة "بوليتيكو".
وقالت سكرتيرة ولاية نيو مكسيكو، ماغي تولوز أوليفر، عن مقاطع الفيديو المزيفة أو غيرها من المعلومات المضللة التي يتم نشرها حول الانتخابات: أنها تتوقع حصول هذا الأمر بنسبة 100 % وأن هذه المقاطع المزيفة ستكون حاضرة في الاتصالات الانتخابية هذا العام".
على سبيل المثال، يمكن لسكرتير ولاية مزيف أن يدفع بتعليمات خاطئة يوم الانتخابات، مما يؤدي إلى إرباك مديري الانتخابات المحليين أو العاملين في مراكز الاقتراع وتعطيل التصويت أو يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي بـ"محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة مهمة" عبر محاكاة شخصية مسؤول ما، وفقا لـ "بوليتيكو".
وقالت كبير مستشاري وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، كيت كونلي، أن "الوكالة تواصلت مباشرة من مسؤولي الانتخابات بشأن "المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي وقدرته على جعلهم أهدافا شخصية".
تابعت : "يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على تكثيف المخاطر السيبرانية والمادية والتشغيلية، لذلك أجرت الوكالة، وستستمر في إجراء تمارين الطاولة والدورات التدريبية بشأن الذكاء الاصطناعي".
كذلك نقلت الصحيفة عن الموظفة والمسجلة في مقاطعة ويلد بولاية كولورادو، كارلي كوبس، قولها: "إننا نرصد رسائل بريد إلكتروني احتيالية أكثر ذكاء، لأن الذكاء الاصطناعي يجعلها أكثر تقدما بعض الشيء".

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