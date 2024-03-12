سعود بن مشعل يقف على الاستعدادات في الحرم المكي ويشارك رجال الأمن الإفطار

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- Al Watan) شارك نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل رجال الأمن والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن طعام الإفطار في المسجد الحرام، بحضور عدد من مسؤولي القطاعات وقيادات القطاعات الأمنية المشاركين في خدمة قاصدي المسجد الحرام.
ونقل نائب أمير مكة للجميع تحيات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وشكره لهم نظير الأعمال التي يقومون بها لخدمة قاصدي المسجد الحرام، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود ومضاعفة الأعمال لخدمة ضيوف الرحمن، ابتغاء للأجر والثواب وتحقيقا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.
وفي شأن متصل زار الأمير سعود بن مشعل مركز عمليات أمن المسجد الحرام، واطلع على الخطط الموضوعة والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن أثناء دخولهم وخروجهم من وإلى الحرم المكي،
كما استمع إلى نبذة عن دور المركز في المراقبة وتأمين سلامة قاصدي البيت الحرام وتوفير أقصى درجات الأمن والحماية لهم، إضافةً لإدارة الحشود، إذ تتم مراقبة وتنظيم الطواف.
وتعرّف نائب أمير مكة المكرمة على آلية تلقي البلاغات عن الحالات داخل المسجد الحرم والساحات المحيطة به والتعامل معها بشكل فوري، ويعمل مركز عمليات المسجد الحرام، ضمن منظومة العمل الأمني لخدمة المعتمرين والمصلين والزوار، وهو المسؤول عن مراقبة الحرم وجميع أدواره وأروقته ومداخله وساحاته، لمتابعة الجوانب الأمنية والتنظيمية وإدارة الحشود إلى المسجد الحرام.
ويحتوي المركزعلى تقنيات وأنظمة ذكية والعديد من الشاشات المرتبطة بكاميرات ذات جودة عالية تغطي أرجاء المسجد الحرام وجميع أدواره
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