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سعود بن مشعل يقف على الاستعدادات في الحرم المكي ويشارك رجال الأمن الإفطار

3/12/2024 2:22:54 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل رجال الأمن والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام، بحضور عدد من مسؤولي القطاعات وقيادات القطاعات الأمنية المشاركين في خدمة قاصدي المسجد الحرام.
ونقل نائب أمير مكة للجميع تحيات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وشكره لهم نظير الأعمال التي يقومون بها لخدمة قاصدي المسجد الحرام، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود ومضاعفة الأعمال لخدمة ضيوف الرحمن، ابتغاء للأجر والثواب وتحقيقا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.
وفي شأن متصل زار الأمير سعود بن مشعل مركز عمليات أمن المسجد الحرام، واطلع على الخطط الموضوعة والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن أثناء دخولهم وخروجهم من وإلى الحرم المكي،
كما استمع إلى نبذة عن دور المركز في المراقبة وتأمين سلامة قاصدي البيت الحرام وتوفير أقصى درجات الأمن والحماية لهم، إضافةً لإدارة الحشود، إذ تتم مراقبة وتنظيم الطواف.
وتعرّف نائب أمير مكة المكرمة على آلية تلقي البلاغات عن الحالات داخل المسجد الحرم والساحات المحيطة به والتعامل معها بشكل فوري، ويعمل مركز عمليات المسجد الحرام، ضمن منظومة العمل الأمني لخدمة المعتمرين والمصلين والزوار، وهو المسؤول عن مراقبة الحرم وجميع أدواره وأروقته ومداخله وساحاته، لمتابعة الجوانب الأمنية والتنظيمية وإدارة الحشود إلى المسجد الحرام.
ويحتوي المركزعلى تقنيات وأنظمة ذكية والعديد من الشاشات المرتبطة بكاميرات ذات جودة عالية تغطي أرجاء المسجد الحرام وجميع أدواره

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