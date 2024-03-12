السفارة في واشنطن: سوء فهم للبروتوكولات الداخلية وراء حادثة قلنسوة الحاخام الأمريكي

(MENAFN
- Al Watan) ردت السفارة السعودية في واشنطن على إعلان وفد من اللجنة الأميركية للحرية الدينية، الاثنين، بأنه قرر قطع زيارة رسمية للسعودية بعدما طلِب من أحد أعضائه إزالة القلنسوة اليهودية التي كان يعتمرها.
وقالت السفارة في بيان نشر اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بالحادث الأخير الذي تم فيه منع أحد أعضاء الوفد الزائر للمملكة العربية السعودية - الحاخام أبراهام كوبر - من الدخول إلى بوابة الدرعية، نود أن ننقل التوضيح التالي: إن هذا الحادث المؤسف كان نتيجة سوء فهم للبروتوكولات الداخلية".
وأضاف البيان: "تم تصعيد الأمر إلى كبار المسؤولين، وأتيحت للسفير فرصة التحدث مع الحاخام. ونحن نتطلع إلى الترحيب به مرة أخرى في المملكة".
MENAFN12032024000089011017ID1107968112
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.