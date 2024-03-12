Tuesday, 12 March 2024 09:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفارة في واشنطن: سوء فهم للبروتوكولات الداخلية وراء حادثة قلنسوة الحاخام الأمريكي

3/12/2024 2:22:54 PM
(MENAFN- Al Watan) ردت السفارة السعودية في واشنطن على إعلان وفد من اللجنة الأميركية للحرية الدينية، الاثنين، بأنه قرر قطع زيارة رسمية للسعودية بعدما طلِب من أحد أعضائه إزالة القلنسوة اليهودية التي كان يعتمرها.
وقالت السفارة في بيان نشر اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بالحادث الأخير الذي تم فيه منع أحد أعضاء الوفد الزائر للمملكة العربية السعودية - الحاخام أبراهام كوبر - من الدخول إلى بوابة الدرعية، نود أن ننقل التوضيح التالي: إن هذا الحادث المؤسف كان نتيجة سوء فهم للبروتوكولات الداخلية".
وأضاف البيان: "تم تصعيد الأمر إلى كبار المسؤولين، وأتيحت للسفير فرصة التحدث مع الحاخام. ونحن نتطلع إلى الترحيب به مرة أخرى في المملكة".

MENAFN12032024000089011017ID1107968112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث