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الخطيب يوجه بتكثيف الرقابة على مرافق الضيافة في مكة والمدينة

3/12/2024 2:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) وجّه وزير السياحة أحمد الخطيب، بتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها من "فنادق وشقق مخدومة وغيرها، في مدينتي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة خلال أيام شهر رمضان المبارك ضمن حملة "ضيوفنا أولوية"، وذلك بهدف الوقوف على مدى التزامها بنظام السياحة ولوائحه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وكان وزير السياحة، قد قام في وقت سابق بجولة تفقدية برفقة عددٍ من مسؤولي الوزارة على مرافق الضيافة السياحية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وشدد خلالها بضرورة الالتزام بنظام السياحة ولوائحه، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار.
ونفّذت الفرق الرقابية للوزارة بالتزامن مع بداية موسم العمرة في شهر رمضان المبارك أكثر من 468 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة بالعاصمة المقدّسة، ورصدت أكثر من 278 مخالفة، كما نفّذت أكثر من 214 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة في المدينة المنورة، تم خلالها رصد أكثر من 125 مخالفة، وذلك في إطار حملتها لشهر رمضان المبارك. وتضمنت أبرز المخالفات التي تم رصدها على ممارسة النشاط دون ترخيص، وتدني مستوى الخدمة والصيانة، إضافة إلى عدم الالتزام بالإعلان عن قائمة أسعار الوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح.
وتأتي الجولات الرقابية والتفتيشية، في سياق الأدوار الفاعلة والهامة التي تضطلع بها وزارة السياحة، في خدمة الزوار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات وأجودها لهم، بالإضافة لتقديم جميع التسهيلات لهم لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة. كما تنوه الوزارة بأنّه يمكن للزوار والمعتمرين تقديم ملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم عبر التواصل مع مركز العناية بالزائر 930 أو من خلال القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي.

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