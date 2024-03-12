2.1 مليون سائح زاروا المغرب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية المغربية بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، ارتفع إلى أكثر من 2.1 مليون سائح، بنمو نسبته 14% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وذكر بيان للوزارة حول عدد السياح الوافدين، أن“الجهود الترويجية لوجهة المغرب وتحسين الربط الجوي إليها، تؤتي ثمارها. فخلال سنة 2024، تواصل السياحة المغربية مسيرتها نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق، حيث سجلت توافد 1,1 مليون سائح خلال شهر فبراير، أي بزيادة بنسبة 18% مقارنة بشهر فبراير 2023. وبذلك، فقد زار المغرب أكثر من 2.1 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، بنمو نسبته 14% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023”.
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وأوضحت الوزارة أنه في ظل هذه الزيادة ، أصبح السياح الأجانب يمثلون 53 % من عدد الوافدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47% من هذا العدد.
وأشار البيان إلى أن هذا النمو المستمر يبرز جاذبية المغرب وفاعلية الإجراءات المبذولة من أجل الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقا لخارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107968109
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