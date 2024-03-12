2.1 مليون سائح زاروا المغرب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية المغربية بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، ارتفع إلى أكثر من 2.1 مليون سائح، بنمو نسبته 14% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وذكر بيان للوزارة حول عدد السياح الوافدين، أن“الجهود الترويجية لوجهة المغرب وتحسين الربط الجوي إليها، تؤتي ثمارها. فخلال سنة 2024، تواصل السياحة المغربية مسيرتها نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق، حيث سجلت توافد 1,1 مليون سائح خلال شهر فبراير، أي بزيادة بنسبة 18% مقارنة بشهر فبراير 2023. وبذلك، فقد زار المغرب أكثر من 2.1 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، بنمو نسبته 14% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023”.

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وأوضحت الوزارة أنه في ظل هذه الزيادة ، أصبح السياح الأجانب يمثلون 53 % من عدد الوافدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47% من هذا العدد.

وأشار البيان إلى أن هذا النمو المستمر يبرز جاذبية المغرب وفاعلية الإجراءات المبذولة من أجل الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقا لخارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.

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