بورصة الدار البيضاء تسجل ارتفاعًا في الافتتاح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع.
وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي” تقدما بنسبة 0,25% ليستقر عند 12.883.98 نقطة.
موضوعات متعلقة
وزيرة الاقتصاد التونسية: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في بلادنا تراجع بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات محللون: سهم آبل يسجل أعلى ذروة بيع منذ سنوات
كما سجل كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، وMASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، زيادة بنسبة 0.3% إلى 1.048.99 نقطة و0.29% إلى 950.82 نقطة، على التوالي.
من جانبه، حقق“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0.14% إلى 1.101.76 نقطة.
وكان مؤشر“مازي” قد أنهى تداولات أمس الإثنين مسجلا خسارة بنسبة 0.43%.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107968108
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.