بورصة الدار البيضاء تسجل ارتفاعًا في الافتتاح

MENAFN - Al-Borsa News) استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع.

وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي” تقدما بنسبة 0,25% ليستقر عند 12.883.98 نقطة.

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كما سجل كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، وMASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، زيادة بنسبة 0.3% إلى 1.048.99 نقطة و0.29% إلى 950.82 نقطة، على التوالي.

من جانبه، حقق“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0.14% إلى 1.101.76 نقطة.

وكان مؤشر“مازي” قد أنهى تداولات أمس الإثنين مسجلا خسارة بنسبة 0.43%.

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