مجموعة موانئ دبي تطلق شبكة عالمية للشحن

MENAFN - Al-Borsa News) افتتحت مجموعة موانئ دبي العالمية“دي بي ورلد”، أحدث مكاتبها ضمن سلسلة تشمل أكثر من 100 مكتب للشحن حول العالم، في إطار توسعة كبيرة تهدف إلى دعم جهود متعامليها الهادفة إلى التغلب على تعقيدات التجارة العالمية.

وأفادت مجموعة موانئ دبي العالمية – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – بأنها شرعت في هذه المبادرة العالمية سعيا لتعزيز التزامها تجاه متعامليها، استجابة للاضطرابات المتزايدة في حركة التجارة العالمية، والتي تتمثل في التغير المناخي، والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

موضوعاتوزيرة الاقتصاد التونسية: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في بلادنا تراجع بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات محللون: سهم آبل يسجل أعلى ذروة بيع منذ سنوات

ويعمل في هذه المكاتب ألف موظف، إلى جانب فريق مجموعة موانئ دبي العالمية الذي يضم أكثر من 108100 موظف، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بشكل كبير خلال الشهور الـ 12 المقبلة، لدعم ما يزيد على 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية سنويا.

وتشير أبحاث مجلة“إيكونوميست إمباكت”، إلى أن الشركات الآن تركز أولوياتها على الاستراتيجيات الفعالة الهادفة لتعزيز المرونة في سلاسل التوريد الخاصة بها، في ظلّ الاضطرابات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، حيث أثبت نموذج الشحن التقليدي للأصول، والذي ينقل البضائع عبر أطراف ثالثة، أنه عرضة للتعطّل في نقاط التفتيش الرئيسية، وقد تكون له تأثيرات غير مباشرة على خطط التخزين والتنفيذ لدى الشركات ومتعامليها.

ووفق البيان الصحفي الصادر اليوم عن المجموعة، ففي إطار سعي الشركات إلى زيادة سيطرتها على سلاسل التوريد الخاصة بها، يأتي توسع موانئ دبي العالمية“دي بي ورلد” في وقت حاسم لقطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد العالمية، ومع توسيع عروضها في مجال شحن البضائع، وسط التركيز على الشحن الجوي والبحري، ستقوم موانئ دبي العالمية باستخدام مجموعة أدواتها من الخدمات والقدرات التي تشمل، الموانئ والمحطات والمستودعات والشاحنات وخدمات السكك الحديدية والشحن، لزيادة التحكم والمرونة، مدعومة بالتكنولوجيا القوية أيضا، إلى جانب التعاون في تعزيز الكفاءة مع شركاء متكاملين عبر سلسلة التوريد.

ويعتبر مكتب ميامي أحدث مكاتب موانئ دبي العالمية التي تفتتح أبوابها ضمن هذه الشبكة الشاملة، من الموانئ ومحطات النقل بالشاحنات، والشحن الجوي والبحري والجمارك وخدمات التخزين، والتي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة.

وأشارت المجموعة إلى أن كل ذلك يتحقق عبر نافذة رقمية واحدة مدعومة بمركز خدمات عالمي متكامل يعمل بمبدأ مركزية العمليات الخلفية التي تضم أكثر من 500 متخصص في تكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن النظام الرقمي يمكن المتعاملين من تتبع بضائعهم مباشرة في الوقت الفعلي، ومن إدارة رحلات الشحن الخاصة بهم بكل سهولة ويسر.

المصدر: