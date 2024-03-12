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مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع

3/12/2024 2:22:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البحرين العام اليوم الثلاثاء، مسجلا مستوى 2.034.20، بارتفاع قدره 8.73 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال، وقطاع الصناعات، وقطاع المواد الأساسية.

كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 778.17 بارتفاع وقدره 7.71 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية“بنا” أن كمية الأسهم المتداولة بلغت مليونين و571 ألفًا و626 سهم، بقيمة إجمالية قدرها 491 ألفًا و523 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 42.84% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

المصدر:

MENAFN12032024000202011048ID1107968104

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