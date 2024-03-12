مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر البحرين العام اليوم الثلاثاء، مسجلا مستوى 2.034.20، بارتفاع قدره 8.73 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال، وقطاع الصناعات، وقطاع المواد الأساسية.
كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 778.17 بارتفاع وقدره 7.71 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
موضوعات متعلقة
وزيرة الاقتصاد التونسية: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في بلادنا تراجع بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات محللون: سهم آبل يسجل أعلى ذروة بيع منذ سنوات
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية“بنا” أن كمية الأسهم المتداولة بلغت مليونين و571 ألفًا و626 سهم، بقيمة إجمالية قدرها 491 ألفًا و523 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 42.84% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107968104
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.