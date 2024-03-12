المركزي الإيطالي: انخفاض القروض العقارية ​​إلى 4.38% في يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك الإيطالي المركزي (بانكا ديتاليا)، اليوم الثلاثاء، انخفاض أسعار الفائدة على القروض التي تم صرفها للعائلات لشراء المنازل بما فيها من تكاليف إضافية إلى 4.38% في يناير الماضي من 4.82% في ديسمبر 2023.
وأوضح البنك – في إحصائية صادرة بعنوان:“البنوك والمال: الفروع الوطنية” – أن القروض المقدمة للعائلات انخفضت بنسبة 1.3% خلال الـ 12 شهرا، كما تراجعت القروض المقدمة للشركات غير المالية بنسبة 4%.
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