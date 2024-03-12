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المركزي الإيطالي: انخفاض القروض العقارية ​​إلى 4.38% في يناير الماضي

3/12/2024 2:22:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك الإيطالي المركزي (بانكا ديتاليا)، اليوم الثلاثاء، انخفاض أسعار الفائدة على القروض التي تم صرفها للعائلات لشراء المنازل بما فيها من تكاليف إضافية إلى 4.38% في يناير الماضي من 4.82% في ديسمبر 2023.

وأوضح البنك – في إحصائية صادرة بعنوان:“البنوك والمال: الفروع الوطنية” – أن القروض المقدمة للعائلات انخفضت بنسبة 1.3% خلال الـ 12 شهرا، كما تراجعت القروض المقدمة للشركات غير المالية بنسبة 4%.

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