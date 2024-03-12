أسعار النفط تتحول للانخفاض مع تقييم بيانات التضخم في أمريكا وتقرير أوبك

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تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات الثلاثاء، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلافاً للتوقعات، فضلاً عن تثبيت منظمة“أوبك” لتوقعاتها بشأن الطلب العالمي على الذهب الأسود في عامي 2024 و2025.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.11% إلى 82.12 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاعها إلى 82.61 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.17% إلى 77.80 دولار للبرميل.
أوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم، تسارع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% في فبراير مقابل توقعات استقراره دون تغيير عن قراءة يناير عند 3.1%.
وتباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.8% من 3.9% خلال نفس الفترة، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.4% على الصعيد الشهري بعد زيادته بنفس النسبة في يناير.
وترجح هذه البيانات إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته المتمثلة في الحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة لفترة مطولة، وذلك بعد الزيادة المفاجئة في معدل التضخم على مدار شهري فبراير ويناير.
قالت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025، وذلك دون تغيير عن التقديرات الواردة في تقرير الشهر الماضي.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107968102
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