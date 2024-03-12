أسعار النفط تتحول للانخفاض مع تقييم بيانات التضخم في أمريكا وتقرير أوبك

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتوزيرة الاقتصاد التونسية: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في بلادنا تراجع بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات محللون: سهم آبل يسجل أعلى ذروة بيع منذ سنوات

تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات الثلاثاء، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلافاً للتوقعات، فضلاً عن تثبيت منظمة“أوبك” لتوقعاتها بشأن الطلب العالمي على الذهب الأسود في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.11% إلى 82.12 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاعها إلى 82.61 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.17% إلى 77.80 دولار للبرميل.

أوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم، تسارع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% في فبراير مقابل توقعات استقراره دون تغيير عن قراءة يناير عند 3.1%.

وتباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.8% من 3.9% خلال نفس الفترة، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.4% على الصعيد الشهري بعد زيادته بنفس النسبة في يناير.

وترجح هذه البيانات إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته المتمثلة في الحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة لفترة مطولة، وذلك بعد الزيادة المفاجئة في معدل التضخم على مدار شهري فبراير ويناير.

قالت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025، وذلك دون تغيير عن التقديرات الواردة في تقرير الشهر الماضي.

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