انخفاض طفيف للأسهم الأمريكية مع استيعاب بيانات التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتوزيرة الاقتصاد التونسية: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في بلادنا تراجع بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات محللون: سهم آبل يسجل أعلى ذروة بيع منذ سنوات

تراجعت غالبية الأسهم الأمريكية بصورة طفيفة في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعدما كشفت بيانات رسمية تسارع التضخم الشهري في الولايات المتحدة بما يتماشى مع التوقعات خلال فبراير، وذلك رغم التسارع المفاجئ للتضخم السنوي.

وانخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة طفيفة بلغت 0.13% إلى 38718 نقطة.

وفي حين ارتفع مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.45% إلى 5141 نقطة، تراجع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.13% إلى 15997 نقطة.

تسارعت وتيرة التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في أمريكا إلى 3.2% في فبراير من 3.1% في يناير وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت اليوم، وذلك بعدما توقع المحللون استقرارها دون تغيير.

وكشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري من 0.3% في يناير، بما يتوافق مع التوقعات.

كما تباطأ التضخم السنوي الأساسي – يستبعد عناصر الغذاء والطاقة – إلى 3.8% من 3.9% خلال نفس الفترة، مع ارتفاعه 0.4% على الصعيد الشهري.

وحسب تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش”، ارتفعت توقعات تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماع يونيو المقبل إلى 34.6% من 28.4% قبل يوم واحد و7.8% قبل شهر، في حين تراجعت توقعات خفضها 25 نقطة أساس إلى 57.7% من 59.6% يوم أمس.

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