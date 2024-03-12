انخفاض طفيف للأسهم الأمريكية مع استيعاب بيانات التضخم

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تراجعت غالبية الأسهم الأمريكية بصورة طفيفة في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعدما كشفت بيانات رسمية تسارع التضخم الشهري في الولايات المتحدة بما يتماشى مع التوقعات خلال فبراير، وذلك رغم التسارع المفاجئ للتضخم السنوي.
وانخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة طفيفة بلغت 0.13% إلى 38718 نقطة.
وفي حين ارتفع مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.45% إلى 5141 نقطة، تراجع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.13% إلى 15997 نقطة.
تسارعت وتيرة التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في أمريكا إلى 3.2% في فبراير من 3.1% في يناير وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت اليوم، وذلك بعدما توقع المحللون استقرارها دون تغيير.
وكشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري من 0.3% في يناير، بما يتوافق مع التوقعات.
كما تباطأ التضخم السنوي الأساسي – يستبعد عناصر الغذاء والطاقة – إلى 3.8% من 3.9% خلال نفس الفترة، مع ارتفاعه 0.4% على الصعيد الشهري.
وحسب تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش”، ارتفعت توقعات تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماع يونيو المقبل إلى 34.6% من 28.4% قبل يوم واحد و7.8% قبل شهر، في حين تراجعت توقعات خفضها 25 نقطة أساس إلى 57.7% من 59.6% يوم أمس.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107968101
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