467 مليون دولار صادرات مصر الزراعية فى يناير الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الصادرات الزراعية لمصر سجلت 467 مليون دولار فى يناير الماضى، وهى ثانى أكبر قطاع مصدر بعد مواد البناء.
وأعلن فى بيان أعن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفى المصري فى إطار جهود فتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
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وقال تقرير صادر عن الحجر الزراعى المصرى أن السلطات الزراعية السلفادورية قامت بإخطار الحجر الزراعى المصرى بالموافقة رسمياً على فتح السوق السلفادورى أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي، والبدء فعليا فى التصدير،
أضاف البيان أن السوق السلفادورى مفتوح أمام منتجات مصر من البرتقال والبطاطس والرمان. الأمر الذى يعزز مساهمة القطاع الزراعى فى الدخل القومى المصرى.
وقالت الوزارة إنه وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى استمرار فتح الاسواق الدولية الأخرى أمام المنتجات الزراعية المصرية التى تحظى بطلب متزايد عالميا لارتفاع جودتها، واتباع إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة بالإضافة الى الحوكمة والتطوير الذى شهدته منظومة الصادرات الزراعية المصرية بكل عناصرها سواء الحجر الزراعى أو المعامل وكذلك تدريب الكوادر البشرية المتخصصة.
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