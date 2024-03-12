467 مليون دولار صادرات مصر الزراعية فى يناير الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الصادرات الزراعية لمصر سجلت 467 مليون دولار فى يناير الماضى، وهى ثانى أكبر قطاع مصدر بعد مواد البناء.

وأعلن فى بيان أعن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفى المصري فى إطار جهود فتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.

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وقال تقرير صادر عن الحجر الزراعى المصرى أن السلطات الزراعية السلفادورية قامت بإخطار الحجر الزراعى المصرى بالموافقة رسمياً على فتح السوق السلفادورى أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي، والبدء فعليا فى التصدير،

أضاف البيان أن السوق السلفادورى مفتوح أمام منتجات مصر من البرتقال والبطاطس والرمان. الأمر الذى يعزز مساهمة القطاع الزراعى فى الدخل القومى المصرى.

وقالت الوزارة إنه وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى استمرار فتح الاسواق الدولية الأخرى أمام المنتجات الزراعية المصرية التى تحظى بطلب متزايد عالميا لارتفاع جودتها، واتباع إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة بالإضافة الى الحوكمة والتطوير الذى شهدته منظومة الصادرات الزراعية المصرية بكل عناصرها سواء الحجر الزراعى أو المعامل وكذلك تدريب الكوادر البشرية المتخصصة.