((الملابس الجاهزة)) تترقب فتح اعتمادات مستندية لاستيراد الخامات

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ الحكومة فى الوقت الراهن تدبر الدولار لبعض القطاعات الضرورية، وهى الأغذية، والأدوية لأهمية التوقيت وارتباطهما بشهر رمضان.

أضاف ((عبدالسلام)) لـ((البورصة))، أن قطاع الملابس الجاهزة يتواصل مع البنوك حالياً لتسريع وتيرة فتح الاعتمادات المستندية، ومن المقرر أن يشهد انفراجة كبيرة عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، بحسب وعود البنوك للشركات.

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أوضح أن الغرفة تستهدف الوصول بصادرات القطاع، خلال العام الجارى، إلى 3 مليارات دولار، مقابل 2.5 مليار العام الماضى، وذلك بدعم من الإفراج عن الخامات وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.

أشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، ومن المتوقع أن يشهد القطاع تدفقات استثمارية كبيرة بدعم من التعويم الأخير وتوحيد سعر الصرف فى البلاد.

أوضح أن السوق المصرى شهد خلال الفترة الماضية دخول مستثمرين أتراك جدد للاستفادة من المميزات التى تمنحها الحكومة وأوضاع السوق من انخفاض سعر العمالة والمقومات الرئيسية للصناعة كالكهرباء والغاز والأراضى الصناعية.

أكد أن السبب فى إقبال المستثمرين الأتراك على السوق المصرى يعود إلى تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بعد انقطاع استمر سنوات.

وخلال فبراير الماضى، التقى الرئيس التركى بالرئيس عبدالفتاح السيسى فى زيارة رسمية لمصر هى الأولى منذ أكثر من 11 عاماً.

وأوضح أن عودة العلاقات بين مصر وتركيا كسابق عهدها أدت إلى زيادة المستثمرين الأتراك فى مصر خاصة المستثمرين فى قطاع الملابس الجاهزة، والتى ستكون أحد الأسباب وراء زيادة الصادرات المصرية الفترة المقبلة.

وأكد أن الغرفة تستهدف خفض حجم واردات مستلزمات الإنتاج بالقطاع لنحو 20 و25%، عبر تعميق الإنتاج المحلى.

وكشف أن القطاع بعد أزمة نقص العملة الأجنبية بداية من يناير 2022، وحتى الآن تمكن من خفض الواردات بنسبة 40%.